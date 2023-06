El duro reto de Bernat Xamena

Lo tenía que ser un reto de 36 horas se convirtió en todo un desafío con la solidaridad como bandera. Al cierre de esta edición, Bernat Xamena continuaba pedaleando sobre su bicicleta con el objetivo de ascender el Puig de Monti-sion unas 175 veces. Bajo el lema Un Kilian per ELABalears. 2 x Everesting el atleta y músico de Porreres tenía previsto finalizar una ascensión de 17.698 metros en positivo, lo que significa subir el Everest dos veces.

El esfuerzo era titánico ya que las condiciones climatológicas con las elevadas temperaturas del sábado no ayudaron nada. El reto empezó el sábado a las 6:20 de la mañana y pese a que el inicio fue muy bien las horas centrales del mediodía, con temperaturas elevadas, fueron muy duras.

Pese a ello, Bernat no se rindió y continuó los ascensos hasta la una de la madrugada cuando tuvo que parar por las consecuencias del golpe de calor. Pero, el deportista no se dio por rendido y a las siete de la mañana del domingo retomó la ascensión. Así lo dejó patente a través de las redes sociales: «Pese al golpe de calor que me dejó KO, hemos decidido seguir luchando», lo que demostraba su gran predisposición para conseguir su objetivo solidario cuando ya había superado los 10.000 metros. A las siete y media de la tarde de ayer ya había realizado 124 ascensiones, con lo que se todo apuntaba que el reto finalizaría de madrugada hasta completar los 17.698 metros, un 2 x Everesting en toda regla. Xamena recordó durante toda la semana que su esfuerzo era «secundario» ya que el objetivo final era la recaudación de fondos para ELA Baleares.