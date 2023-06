Joan Llabata: «Manacor es el alma del trote en Mallorca»

Joan Llabata, presidente de la Federació Balear de Trot, asegura que el próximo domingo se vivirá un Gran Premi Manacor de alto nivel y que tal y como sucedió en Palma, la carrera se presenta emocionante siempre teniendo en cuenta las características de la pista del recinto manacorí, que no pueden compararse con las de Ciutat. Sin embargo, los ocho ejemplares que competirán prometen una prueba vibrante en una tarde de carreras en las que las instalaciones del Llevant presentarán sus mejores galas para recibir a miles de aficionados.

—¿Después del Gran Premi en Son Pardo, cómo se presenta esta edición en Manacor de este domingo?

—Muy interesante y emocionante. Contaremos con ocho participantes. Es una buena cifra si tenemos en cuenta las dimensiones de la pista de Manacor. Entre ocho y diez participantes es lo que más se adapta a sus características y para este año hay grandes expectativas depositadas entre otras cosas porque contamos con la mayoría de participantes que corrieron en Son Pardo y que ahora vuelven a encontrarse.

—¿Esperan una afluencia de público que supere los anteriores registros?

—Confiamos en tener una muy buena entrada. En cierta manera es el primer año normalizado después de todo lo que hemos pasado y esperamos una gran afluencia de espectadores, este año coincide con cambio de gobierno y esto quieras o no hace que la situación sea diferente. Existe este detalle que hace que el entorno del Gran Premi se dote todavía de más interés y expectación.

—¿Tiene Kiwi Duran opciones de hacer doblete?

—El caballo no está acostumbrado a la pista de Manacor, pero siempre el que gana en Palma es favorito. Hay otras opciones y candidatos al título, pero carreras son carreras y hasta que no se llega a meta todos los escenarios son posibles.

—Usted como vecino de Capdepera siempre ha mantenido que el Llevant es la gran cuna del trote en nuestra Isla. ¿Mantiene esta apreciación?

—Manacor es el alma del trote en Mallorca. De cada día tenemos más caballos para competir y nos gustaría hacer un número mayor de carreras. Esperemos que esto de cara a la próxima legislatura pueda encontrar una solución.

—El número de caballos ha aumentado. ¿Lo ha hecho también la calidad?

—Sin duda alguna. La última prueba de ello la tenemos en el Gran Premi en Son Pardo donde parecía que sería una carrera un tanto descafeinada, pero con un poco más de ritmo se podría haber batido el récord. Cada año hay más caballos en pista y se cuida más la calidad genética. En definitiva no solo ha aumentado el número, también el talento y la calidad de los productos.

—Arrancará una nueva legislatura en breve. ¿Qué espera de ello como presidente de la FBT?

—El curso político que ahora finaliza ha sido muy positivo para el sector del trote. Se han llevado a cabo planes y proyectos y si bien queda mucho por hacer, lo cierto es que hay iniciativas que ya están trazadas y deben finiquitarse. El sector político va creyendo cada día más en el trote y entiende que esto no es solo un deporte de cuatro personas que tiene caballos sino que es una industria clave en el sector primario y tienen que creer en ello.

—¿Cuál es el presente del Hipòdrom de Manacor?

—Ahora se ha llevado a cabo la puesta en marcha de un bar, se está adaptando la instalación para que se ponga en funcionamiento otro. Se ha pintado y se van haciendo cosas, pero hay un asunto pendiente y es el de la propiedad de las instalaciones. Estos últimos cuatro años no se ha avanzado por parte del Ajuntament ni tampoco el Consell. El Consell tenía voluntad, pero desde el Ajuntament de Manacor no se ha avanzado en la compra de la mayoría de acciones y esto debe quedar cerrado sí o sí esta legislatura. El consistorio tiene una cifra aproximada al treinta por ciento de las acciones y para poder tener un posicionamiento fuerte necesita la mayoría. Existen un total de seiscientas acciones y de ellas más de doscientas no están localizadas y esto debe regularizarse. Sus propietarios murieron y o bien las perdieron o sus familiares no las heredaron o sencillamente desconocen que las poseen y hay que regularizar esto y avanzar.

—¿Sin esta regularización no se conseguirá dar un paso adelante en Manacor?

—Si esto no se cierra el Consell de Mallorca posteriormente no puede invertir porque no es suyo ni es público al no tener más del cincuenta por ciento. Esta legislatura debe avanzarse en este aspecto.

—A nivel de su gestión, ¿cuál es su hoja de ruta?

—Lo más importante y primordial es conocer qué persona se encargará del trote a nivel institucional. Tiene que estar muy sobre el tema porque esto crece mucho y a un ritmo muy elevado. La Federació está en un buen momento de forma, económicamente estamos bien. La FBT i el Insitut de l’Esport Hípic han de ser un mismo cuerpo, no puede haber diferencias y de haberlas tienen que solucionarse y tiene que ser todo uno porque de lo contrario las cosas no funcionan.

—¿Es optimista en este sentido?

—Personalmente he superado cuatro legislaturas, conocido a cuatro presidentes, con unos me he llevado mejor, pero no he sufrido problemas con ninguno y de cada día menos ya que el político sabe que el trote es un patrimonio de nuestra comunidad y tiene que cuidarlo. Es el único deporte autóctono que hay.

—¿Algún mensaje más como presidente de la FBT?

Desear a todos los aficionados que disfruten de estos dos días de carreras. Son 18 en total entre sábado y domingo tarde y deseo mucha suerte a los participantes y que ganen los mejores.