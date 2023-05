El Voley Palma se encomienda un año más a Abel Bernal

Abel Bernal seguirá un año más en el Voley Palma, que este miércoles ha dado a conocer su renovación de cara a la temporada 2023-24. El madrileño, que llegó a la Isla en 2019, vivirá su quinta campaña en el equipo y su condición de jugador-entrenador quedará supeditada a la confección final de la plantilla de un nuevo proyecto que pretende dejar atrás los apuros del pasado ejercicio y volver a pelear por las plazas que dan acceso a disputar la Copa y los playoffs por el título.

El Voley Palma empieza a sentar las bases del nuevo curso y uno de los pilares sobre los que pretende construir su futuro es Abel Bernal, que volverá a ser el responsable técnico. «Siempre me he sentido muy bien atendido. Una vez que entras en este club ves el proyecto, cómo se trabaja, conoces a nuestro presidente Carlos y la directiva…es un sitio que ahora mismo, por las dificultades que estamos pasando, no aspira a lo máximo pero la idea es volver a encaminarlo y esa ambición es lo que me hace querer estar aquí y diferenciarlo de otros sitios», ha explicado Abel Bernal en unas declaraciones facilitadas por el club. El técnico del Voley Palma subraya que «es el club en el que más tiempo he estado», es por ello por lo que remarca que «desde el primer día me siento del Palma y ahora más que nunca, después de cinco campañas esto ya es mi casa».

En lo que a objetivos se refiere, el madrileño tiene claro por lo que gustaría pelear: «Me gustaría luchar por ganar la liga, la copa y todo lo que se ponga delante», pero asume que «siendo realistas nuestro paso sería volver a estar luchando por entrar en la Copa del Rey, en el playoff y pelear con los equipos de arriba. Queremos volver a estar en un tercero, cuarto, quinto puesto…ese sería mi objetivo a día de hoy».