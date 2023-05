Magdalena Villalonga (RCN Port de Pollença) y Sergio García (RCN Palma) adscrito aún a la categoría Sub 16, son los nuevos campeones de Mallorca de la clase ILCA 4 tras finalizar la edición número 14 de la Setmana de Vela-Trofeu Durán, que se ha disputado a lo largo de los dos últimos fines de semana en el Club Nàutic Cala Gamba.

Los ganadores de la competición de Optimist, disputada el pasado fin de semana, Beatriz Quintana (CN Cala Gamba) y Nikko Palou (RCN Palma) se convirtieron en los vencedores absolutos de la Setmana de Vela-Trofeo Durán. El mejor club fue el CMSAP (Can Pastilla), con el Club Náutico de Cala Gamba como subcampeón y el Real Club Náutico de Palma se queda con el tercer puesto.

En ILCA 4, la mejor Sub 16 fue Lucía Cardona (CN Arenal). Mientras que en esta clase solo se ha podido disputar una prueba en la jornada final, los ILCA 6 completaron dos nuevas mangas para sumar tres pruebas en la Setmana de Vela. La competición termina con la victoria en la clasificación absoluta de Xavier García Ollé, del RCN Palma, con la menorquina Inés Abreu, del CM Mahón, como mejor fémina. En la categoría Sub 17 los líderes de ayer han mantenido posiciones y se han llevado la victoria Karol Krupski, del Club de Vela del Port d’Andratx, Meritxell Sitges, del CMSAP (Can Pastilla).

En la prueba de Vela Latina, el Tinita, de Pere Reus, se impuso en la División Regata, empatado a puntos con el Ventolina de Jaume Durán. Tinita ha protagonizado una regata espectacular este domingo en la que salió último, pero llegó el primero en real y compensado. En Vela Llatina Clàssica, el Asam de Pedro Riera refrendó su primer puesto del sábado con una nueva victoria. Segundo triunfo también en la División Llaüts Clàssics O para el Alzina, de la Associació Alizinaires, en su pugna con el J.J., de Margalida Gili. Por último, el Savanna de Antonio Jover se llevó el trofeo en la categoría de Llaüts Clàssics

Los barcos de Vela Latina fueron los que comenzaron la competición de nuevo en la última jornada de la Setmana de Vela-Trofeu Durán. La vela tradicional se lo jugaba todo a una carta con una única prueba que decidía los ganadores finales tras la única regata disputada el sábado. Media hora después salieron al agua los regatistas de ILCA que tuvieron que poner fin de manera anticipada a la jornada de ayer tras la amenaza de tormenta. El día nuboso y con amago de tormenta ha traído el domingo también un viento inestable del suroeste en torno a los 8 nudos con un máximo de 10.