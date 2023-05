Difícil tercera jornada de regatas en la bahía de Palma. El viento no se lo ha puesto nada fácil tanto al Comité de Regatas, que tuvo que esforzarse al máximo para tratar de sumar nuevas pruebas al programa, como a la flota participante en la décimo novena edición de la PalmaVela. Las clases que tenían prevista una prueba costera para hoy -Maxi A y B, ORC 4-5, Sportboat, A2 0-3 y 4-5, Época y Espíritu de Tradición- son las ocho que han podido competir este sábado en la cita que organiza el Real Club Náutico de Palma (RCNP).



«Galateia» en Maxi A, «Stormvogel» en Maxi B, «Elena Nova» en ORC 0-1, «M8» en ORC 2, «Viking IX» en ORC 3, «Tres Mares» en ORC 4-5, «Flying High» en ORC Sportboat, «La Orana» en A2 0-3, «Blaumarina I» en A2 4-5, «Little Thila» en Espíritu de Tradición, «Marigan» en Época, «Team Balearia RCNP» en J80, «Mr. Nova» en Dragón y «Seljm» en 6 Metros son los equipos que afrontarán este domingo la jornada final desde lo más alto del podio.





En la división Maxi A el «Galateia» de Chris Flowers, que cuenta con David M. Leuschen a los mandos, fue el más rápido tanto en tiempo real como en compensado, sumando una nueva victoria en su casillero y manteniendo un día más el liderato con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el «Magic Carpet» de Sir Lindsay Owen, que anotó un cuarto. En el tercer cajón del podio provisional continúa el «Vera» con Nicolás González al frente de la tripulación.



Buena jornada también entre las grandes esloras para el «Pelotari Project» de Andrés Varela, que sumó este sábado un segudo puesto en la costera.



En la clase Maxi B la disputa de una nueva prueba le sirvió al «Stormvogel» de Ermanno Traverso para recuperar el liderato de la general. El Maxi de 1961 resultó vencedor en la prueba de hoy y se posicionó de nuevo en el primer cajón del podio con un punto de renta sobre el «Anima II» de Christian Hentschel, que pasa a ser segundo. El «Atalante» de Romain Mouchel, por su parte, continúa tercero en la tabla.



De las siete divisiones en las que se divide la flota de ORC, este sábado han podido competir las cuatro que tenían programada una regata costera en la bahía de Palma: ORC 4-5, Sportboat, A2 0-3 y A2 4-5.



En ORC 4-5 la jornada se resolvió con cambio de líder. Con una amplia victoria parcial, el «Tres Mares» que patronea Juan Escandell lograba recortar puntos y asaltar el primer cajón de la general por delante del «Just The Job» de Scott Beattie, que con un cuarto puesto se coloca ahora con la plata provisional. Por detrás, la tercera posición continúa en manos del local «Mestral Fast» de Jaime Morell.



En Sportboat continúa en lo más alto el «Flying High» de Harris tras sumar de nuevo un segundo puesto por detrás del «Ffinally» de John Walker, que con la victoria de este sábado se hizo un hueco en el tercer cajón del podio. La segunda posición de la tabla, por su parte, es de momento para el «OMG» de Kai-Uwe Hollweg.



También pudo competir la clase que quedaba por inaugurar marcadores en la 19ª PalmaVela. Dividida en dos grupos, la flota de A2 se estrenó este sábado con un recorrido costero por la bahía que dio como vencedor en 0-3 a «La Orana» de Jordi Zaragoza, seguido del «Sopu Tres» de Jorma Nuutinen y del «Cygnet» de Rosie Lewis, segundo y tercero respectivamente.



En 4-5, el triunfo parcial se lo lleva en esta ocasión el «Blaumarina I» de Miguel Roig. En la segunda posición se coloca el «O´Marylou» de Jesús de Miguel y tercero es el «Azuree» de Eduardo Horrach.



Menos suerte han tenido los equipos de ORC 0-1, 2 y 3. Con el campo de regatas situado en el área Bravo y dos pruebas barlovento-sotavento programadas, Eolo no dio opción a la flota. El Comité de Regatas se esforzó al máximo para tratar de completar una prueba, llegando incluso a dar una salida para la clase 0-1 que resultó en dos llamadas generales, pero el viento no permitió continuar y finalmente la jornada se dio por concluida a las cuatro y cuarto de la tarde.



La jornada de mañana será, por tanto, definitiva para estas tres divisiones con el «Elena Nova» de Christian Plump y Javier Sanz en ORC 0-1, El «M8» José Luis Francés en ORC 2 y el «Viking IX» de Erik Tejedor en ORC 3 peleando por defender el liderato hasta el final.



En el área Alfa del campo de regatas, donde hoy estaba previsto que se disputasen las pruebas barlovento-sotavento de monotipos, el viento también complicó las cosas al Comité de Regatas.



Tras algo más de dos horas de aplazamiento en el agua, la flota escuchó el primer y único bocinazo del día en torno a las dos y cuarto de la tarde con unos siete nudos de viento. Las condiciones, sin embargo, no se mantuvieron durante mucho tiempo y el Comité se vio obligado a anular la prueba 45 minutos más tarde debido a un role de viento de 180º.



A partir de ese momento, las flotas de J80, 6 Metros y Dragón se mantuvieron a la espera hasta que finalmente, a las cuatro y cuarto de la tarde, se dio por finalizada la jornada.



Así las cosas, todo dependerá de lo que suceda mañana. El «Team Balearia RCNP» de María Bover en J80, el «Mr. Nova» de Jorge Forteza en Dragón y el «Seljm» en 6 Metros son los tres equipos que defenderán el liderato en sus categorías.



Segunda prueba y programa completo por el momento para las divisiones de Época y Espíritu de Tradición. En esta última división, el «Little Thila» de Marcus Schiermann logró sumar su primera victoria parcial y asciende a lo más alto del cajón provisional, seguido ahora del «Legolas» de Jens Ricke en la segunda posición y del «Micanga» de Mateo Grimalt, que ocupa el tercer puesto. El «January Sails» de Gabriel Catalá, que ayer era primero, sufrió este sábado una rotura que le impidió finalizar la regata y pelear por mantenerse en los puestos de cabeza.



En la clase Época el «Marigan» de Tim Liesenhoff mantiene la primera posición por segunda jornada consecutiva al sumar otro primero en su casillero. Le sigue nuevamente el «Le Temps Perdu» de Nelsson Hausmann.



Mañana, última jornada

Mañana domingo, última oportunidad para pelear por el título de la décimo novena edición de la Palmavela. El bocinazo de salida está previsto de nuevo para las 12:00 horas en los tres campos de regata, aunque todo dependerá de las condiciones.



El broche final de la regata lo pondrá la entrega de premios, que se celebrará a las 18:30 horas en la terraza del RCNP. Los galardones, al igual que en La Larga, serán réplicas de las obras de arte de Miguel Sánchez-Cuenca «Capi», elegido este año como artista de la décima edición de la Colección de Premios de la PalmaVela.