El fin de semana sirvió para ratificar el potencial de la vela balear, protagonista en los Campeonatos de España de las clases Optimist y 420, que se han celebrado en aguas de l'Escala y Gran Canaria, con numerosa presencia de regatistas isleños en los podios de las diferentes categorías en los que se dividían los certámenes.

Por un lado, el Club Nàutic l'Escala (Girona) acogió el nacional de Optimist, en el que Martina Gomila (CN Arenal) fue campeona en la categoría Sub 16, en la que Beatriz Quintana (CN Cala Gamba) fue tercera. En la general masculina, Hugo Rodríguez (CN Arenal) acabó en una notable segunda plaza. Ya en Sub 13, Jorge Benítez (RCN Port de Pollença) se impuso, completando el podio desde el tercer peldaño Xuacu García (CN Cala Gamba). Mientras, Maria de Lluc Bestard (RCN Palma) fue tercera entre los Sub 13.

Imagen de una de las pruebas del nacional de Optimist.

En otro orden, las vigentes subcampeonas del mundo de la clase 420, las mallorquinas María Perelló y Marta Cardona (CN Arenal) se proclamaron campeonas de España en la categoría absoluta y Sub 19 (siendo quintas absolutas en general), en una regata que reunió esta Semana Santa a los mejores regatistas del país de esta clase juvenil en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria.

Baleares, con Perelló y Cardona, firmó un doble 'doblete' también de la mano de Ian Walker y Fernando Barceló (CN Arenal), que se impusieron en la categoría Sub 19 y fueron terceros absolutos. Marc Mesquida y Ramón Jaume (CN Arenal) fueron terceros entre los Sub 19. Baleares se llevó el título por comunidades autónomas, seguida de Canarias y de Cataluña.