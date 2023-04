El Princesa Sofía suelta amarras

En el primer día de competición se estrenan hasta 597 embarcaciones de las casi 1.000 que reúne esta 52ª edición del Princesa Sofía, una de las mejores regatas del mundo de vela olímpica. Una jornada espectacular de sol y viento ha enmarcado los últimos preparativos en las tres sedes del evento: Club Nàutic S’Arenal, Club Marítimo San Antonio de la Playa y el balneario 14 de la playa de Palma.

Este lunes es el día de estreno para las clases olímpicas en el 52 Trofeo Princesa Sofía. Concretamente, empezarán a competir los 470 Mixed, ILCA 7, ILCA 6 e iQFOiL Men y Women. Un total de 669 regatistas a bordo de 597 embarcaciones se lanzarán al agua de la bahía de Palma para disputar las pruebas inaugurales de la gran regata mallorquina, que congrega en la isla a los mejores regatistas del mundo hasta el próximo sábado.

España aspira a estar entre los puestos de honor tras las finales del sábado al menos en cuatro clases. Jordi Xammar y Nora Brugman en 470 Mixed, Diego Botín y Florian Trittel en 49er, Támara Echegoyen y Paula Barceló en 49er FX y Pilar Lamadrid en iQFOiL Women son las principales bazas nacionales.

En 470 Mixed, los catalanes Jordi Xammar y Nora Brugman aspiran a revalidar la victoria del año pasado en el Trofeo Princesa Sofía. En el año de su debut como tripulación, aparte de coronarse campeones de la regata mallorquina lograron sendas medallas de plata en el Mundial y el Europeo, por lo que son uno de los equipos favoritos. Los oro mundial de la categoría, Luise Wanser y Philipp Autenrieth (GER), y los campeones europeos, Anton Dahlberg y Lovisa Karlsson (SWE), serán los rivales a batir, con permiso de la catalana Silvia Mas, que navegará con un nuevo tripulante, el grancanario Pablo García, a causa de la lesión que afecta a Nico Rodríguez.

«El Sofía es muy importante para todos los regatistas -ha explicado Jordi Xammar- porque es la primera gran regata en la que analizas y haces una evaluación del trabajo que se ha hecho en la pretemporada y puedes ver dónde estás respecto a los rivales, lo que además es muy importante en una campaña olímpica tan corta como ésta».

Su tripulante, Nora Brugman, ha expresado su satisfacción respecto a la pretemporada: «Hemos hecho una buena pretemporada, viendo un poco cómo estamos respecto al resto de la flota y cómo ha evolucionado ésta con respecto al año pasado, y obviamente nos gustaría volver a ganar este año el Sofía. Además, la bahía de Palma abarca muchas condiciones; si haces un buen resultado aquí significa que eres capaz de todo viento y olas».

La pareja cántabro catalana formada por Diego Botín y Florian Trittel también parte como gran favorita en su clase, 49er. En el año de su debut como equipo se coronaron campeones de Europa y se colgaron la plata mundial. Sus principales rivales serán Bart Lambriex y Floris van der Werken (NED), ganadores de los dos últimos campeonatos del mundo, así como James Peters y Fynn Sterritt (GBR), Sime y Mihovil Fantela (CRO) y Logan Dunning Beck y Oscar Gunn (NZL).

En 49er FX, Támara Echegoyen y la mallorquina Paula Barceló son una garantía. Tras el cuarto puesto en Tokio 2020 se tomaron un merecido y prolongado descanso y no volvieron a las regatas hasta el campeonato de Europa del año pasado, en el que finalizaron en quinta posición, para luego llevarse el bronce del Mundial. Durante la semana previa no han podido entrenar al máximo nivel por problemas de salud de la patrona gallega, pero seguro que lucharán entre las mejores junto a Odile van Aanholt y Annette Duetz (NED), ganadoras de los dos últimos títulos mundiales, y las bicampeonas olímpicas Martine Grael y Kahena Kunze (BRA).

La sevillana Pilar Lamadrid es la otra gran baza española, esta vez en clase iQFOiL Women, y su segundo puesto en el Trofeo Princesa Sofía del año pasado lo demuestra. «Estoy lista para darlo todo», ha asegurado. La vencedora del Sofía de 2022, Hélène Noesmoen (FRA), y la actual oro mundial, Marta Maggetti (ITA), son candidatas también al podio, junto a Shahar Tibi (ISR) y Emma Wilson (GBR).

Gisela Pulido en Formula Kite Women también puede dar que hablar. A la catalana la avalan los diez títulos mundiales conseguidos en freestyle, pero el salto a la categoría olímpica del kitesurf fue más ardua de lo esperado. En la temporada pasada consiguió su primera medalla en esta clase, el bronce europeo, en una clase dominada por Lauriane Nolot (FRA) y Daniela Moroz (USA).

Entre el equipo nacional es una gran incógnita la nueva pareja de Nacra 17 formada por Tara Pacheco y Andrés Barrio. La experimentada patrona canaria fue séptima en Tokio 2020 junto a Florian Trittel y luego probó suerte con Iago López-Marra, ex tripulante de Diego Botín en 49er. Desde finales de 2022 navega con Andrés Barrio, procedente también del 49er. No será fácil destacar en el 52 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar, ya que los tres medallistas olímpicos de Tokio 2020 figuran en la alineación del catamarán con foils: Ruggero Tita y Caterina Banti (ITA), John Gimson y Anna Burnet (GBR), y Paul Kohlhoff y Alica Stuhlemmer (GER). Los italianos son especialmente favoritos, ganadores del título absoluto del Princesa Sofía del año pasado y coronados Rolex World Sailors of the Year.

España compite también en las clases iQFOiL Men, Formula Kite Men, ILCA 6 e ILCA 7, aunque sin grandes esperanzas.

El 52 Trofeo S.A.R. Princesa Sofía Mallorca by Iberostar es la primera prueba puntuable para la Sailing World Cup 2023 y se celebra del 29 de marzo al 8 de abril bajo la organización conjunta del Club Nàutic S’Arenal, el Club Marítimo San Antonio de la Playa, el Real Club Náutico de Palma, la Real Federación Española de Vela y la Federación Balear de Vela, con el respaldo de World Sailing y las principales instituciones públicas baleares. Cuenta con la financiación de la Unión Europea Next Generation EU, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares.