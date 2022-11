Los mejores y más prometedores regatistas de la clase Optimist de Baleares se han congregado a lo largo del pasado fin de semana en las instalaciones del Club Nàutic de sa Ràpita (CNR) para competir en la Copa Federación-Trofeo Gabinet Lladó. El encuentro revestía una especial importancia al ser la primera prueba clasificatoria de cara al Campeonato de España de Optimist de 2023. Han participado 80 regatistas en representación de trece clubes de todo el archipiélago. Por parte del club anfitrión, han disputado la regata Marc Rigo, Marc Coll, Toni Truyols, Carme Adrover y Luis Ribas.

Imagen de la flota, antes de una de las salidas. Foto: Carlos Hellín

«Tanto el viernes como el sábado pudimos cumplir el programa, esto es, las tres mangas por día previstas», explicaba Inés Cabrer, oficial de regata y responsable del Comité de Regatas de la Copa Federación. «El primer día hubo un viento estable e intenso de unos dieciséis nudos, con rachas de hasta veintitrés nudos. El chubasco pasó de largo y se pudieron realizar todas las regatas, con salidas limpias que hicieron que no hubiera que sacar ninguna bandera negra», añadía.

En cuanto al sábado, «hubo un viento de una intensidad media de trece nudos. La flota se disputaba más los puestos, con lo que la emoción y los nervios fueron mayores», señala. Finalmente, «el domingo fue un día complicado debido a las condiciones climáticas, luchando con roles de 20 grados a lado y lado que hicieron imposible realizar las regatas. Aunque no se dejó de intentar en ningún momento, finalmente no pudo llevarse a cabo ninguna de las pruebas previstas, finalizando la competición con un total de seis pruebas realizadas», indica.

Los ganadores en las diferentes clases fueron Beatriz Quintana (CN Cala Gamba) y Hugo Rodríguez (CN Arenal), en Sub 16; Mónica Osha (RCNP) y Nikko Palou (RCNP), en Sub 13, y en Sub 11, Emma Frau (RCNP) y Pedro Burgués (RCNP), que dieron forma al palmarés de la Copa Federación-Trofeo Gabinet Lladó de Optimist.

El evento concluyó con la entrega de trofeos en la tarde del domingo. Tras esta Copa Federación-Trofeo Gabinet Lladó, los regatistas continuarán jugándose el pase a la competición nacional en el Campeonato de Baleares de Optimist, que tendrá lugar en Ciutadella del 25 de febrero al 1 de marzo, y en las Finales Escolares, que se celebrarán del 17 al 19 de marzo en el Reial Club Nàutic Port de Pollença (RCNPP).