El maestro estadounidense, Hans Niemann hizo «probablemente trampas» para superar a Magnus Carlsen, que a raíz de la polémica suscitada por las palabras del campeón noruego, las miradas del mundo del ajedrez se centraron en la figura del joven que fue capaz de superar al Gran Maestro, que llevaba más de 50 partidas sin perder. «Creo que Niemann ha hecho más trampas -y más recientemente- de las que ha admitido. Su progreso sobre el tablero ha sido inusual, y a lo largo de nuestra partida en la Copa Sinquefield tuve la impresión de que no estaba tenso o incluso plenamente concentrado en el juego en posiciones críticas mientras me superaba con negras de una manera que creo que sólo un puñado de jugadores puede hacer. Esa partida contribuyó a cambiar mi perspectiva», explicó el noruego.

Sin embargo, hubo una teoría que impactó a todo el mundo. Elon Musk, multimillonario fundador de Tesla, lanzó unas acusaciones que tuvieron eco alrededor del mundo, en las que afirmaba que Niemann usó unas perlas anales que anticipaban los movimientos del rival al recibir vibraciones. Minutos después, Musk eliminó todos los tuits que hacían referencia a esta teoría.

A pesar de ello, el joven ajedrecista se defendió y aseguró estar limpio en todo momento. «Si quieren que me desnude por completo y juegue así, lo haré. Si quieren que juegue en un área cerrada con cero transmisión electrónica no me importa, porque sé que estoy limpio. Estoy aquí para ganar y ese es mi objetivo». Tampoco se olvidó de su rival y principal acusador, Magnus Carlsen. «Por cierto, debe ser vergonzoso para un campeón del mundo perder ante un idiota como yo. Estoy muy agradecido al destino por tener la oportunidad de jugar al ajedrez a un nivel tan alto y perseguir mis sueños».