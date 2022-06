Con «buenas sensaciones y mejores datos» después de firmar su tercer ‘doblete’ consecutivo en el Campeonato de España de carretera, Mavi García (UAE Team ADQ) ya tiene las maletas preparadas para volar rumbo a Italia. El Giro (30 de junio a 10 de julio) le espera, y con él, el reto de mejorar la quinta plaza del pasado ejercicio.

«Hasta yo mismo me sorprendí de mis datos en el nacional, después de varias semanas de trabajo en altura. Estoy en mi mejor forma y eso me da confianza», admitía motivada la ciclista mallorquina, que será la gran esperanza española en la carrera rosa, antesala de otro gran reto que le espera en el cierre de un julio clave en su agenda: el Tour de Francia (24 a 31). «Tenía ilusión por correr las dos pruebas y vamos a hacerlo», aseguraba Mavi en su encuentro con los medios en el concesionario Citroën Stellantis & You de Palma, patrocinador de la deportista olímpica y número uno del ciclismo femenino español.

Con las ganas de estar delante, es consciente Mavi García, de 38 años y líder del nuevo UAE Team ADQ, de que «las favoritas van a hacer las dos vueltas e irán a por todas. Yo voy a por la general, me tengo que centrar en no gastar energías en las primeras etapas, aunque sé que las italianas o Van Vleuten especialmente, quieren ganar el Giro», una carrera que «es mi vuelta favorita», confiesa la corredora, que ha realizado una preparación en altitud en Sierra Nevada. Además, recordó lo especial que fue el doble título nacional logrado en Mallorca, «porque pasé por la puerta de mi casa incluso (risas). Lo valoro mucho. Pero es verdad que, con el tiempo, lo valoraré mas», confesó.