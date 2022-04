Joanllu Pons no estará en el Mundial de Budapest. El nadador de Sóller, de 25 años y que logró la marca mínima para la gran cita de la temporada en los pasados Campeonatos de España Open, ha decidido no tomar parte en la competición por motivos académicos, según informó su club, el Sant Andreu, y al no poder compatibilizarlos con los entrenamientos, pese a haber buscado la fórmula para conseguirlo, aunque sin suerte para el deportista mallorquín.

De esta manera, Pons, que tenía previsto participar en los 400 metros estilos, prueba en la que es plusmarquista nacional, no podrá pelear por las medallas tras ser cuarto en el Mundial de 2019, un resultado a añadir a un palmarés en el que destaca un bronce europeo y su diploma olímpico en Río 2016, donde alcanzó una final que, en sus segundos Juegos, los de Tokio, no pudo reeditar. Ahora, el pupilo de Jordi Jou, que se ejercita y compite con el Club Natació Sant Andreu, focalizará sus esfuerzos en la carrera de Microbiología, que cursa en Barcelona. La fuerte carga académica que tiene en su agenda Joanllu Pons impide que pueda preparar en las condiciones que requiere un evento del calado del Mundial, en el que tenía muchas esperanzas depositadas el nadador, de la misma manera que su entrenador y su equipo técnico. Pero los estudios han sido una prioridad durante este ejercicio para el de Sóller. Con la ausencia de Joanllu Pons, la representación balear en los Campeonatos del Mundo de natación quedará en manos del palmesano Hugo González de Oliveira. La cita será del 16 de junio al 3 de julio en Budapest (Hungría) y será el primer gran test internacional de 2022, con las miras puestas ya en el ciclo de clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024.