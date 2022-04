Siendo bebé ya aprendió a manejarse en el agua y, con quince años, ha logrado codearse con la élite nacional de la natación en un Campeonato de España Open, el celebrado días atrás en Torremolinos, que ha supuesto la presentación ante los mejores del país de una joven que, pese a ser de categoría infantil, ha subido al podio absoluto hasta en dos ocasiones. Porque Estella Tonrath (Palma, 2007) nada «porque me gusta, disfrutando de ello», sin mirar todavía con fijación al crono y con la idea de «mejorar, crecer y aprender cada día», comenta la nadadora del Campusesport y pupila de Alfonso Giménez. Su proyección le ha hecho hacerse un hueco en los planes del equipo nacional ESP 2024. «No quiero pensar en objetivos lejanos», advierte la nadadora, de origen alemán aunque nacida y criada en Mallorca. Estudiante de tercero de ESO, apunta a a formarse «en algo relacionado con las ciencias, pero todavía no lo tengo decidido. Y la idea es compaginarlo con el deporte», asegura, orgullosa de las dos preseas absolutas logradas en el Open.

Porque Estella Tonrath dio al Campusesport y a la natación balear dos medallas en su especialidad, la espalda, «aunque también me desenvuelvo bien en estilos», dice, siendo la braza «la que más me cuesta». Subcampeona de España absoluta de 200 espalda, sólo por detrás de la olímpica África Zamorano y con una marca de 2:13.92 en las series (2:14.10 en la final) que le puede abrir las puertas del Europeo o el Mundial júnior, en la agenda también estarían otras citas como el FOJE, aunque «prefiero no pensar más allá de cada entrenamiento», afirma segura. a Esa plata, cabe unir el bronce en 100 espalda, donde también se impuso Zamorano, una final en la que Tonrath ofreció una marca de 1:02.96. Con cinco años, Estella se inició en los cursillos de natación, y enseguida se le vieron buenas maneras que le llevaron a ampliar su campo de trabajo.

Recuerda del nacional Open que «en 100 espalda, el objetivo era bajar marca... Y nos sorprendimos», recuerda, destacando la cantidad de felicitaciones «y el buen ambiente que hay» en la competición, que ha supuesto un paso al frente para esta alumna del CIDE, que se ha ganado el aplauso de la familia del Campusesport. «Están muy orgullosos, somos como una familia», explica Estella, que atendió a Ultima Hora con la plata y el bronce logrados en el nacional Open, en una categoría superior a la que le toca por edad.

Ilusión

La natación es una forma de vida para Estella Tonrath, cuyo libro de ruta deja en manos de su entrenador, Alfonso Giménez, aunque no esconde que sería «un sueño poder ir a unos Juegos Olímpicos... aunque el camino es muy largo». Lo que tiene claro Estella Tonrath es cuál debe ser el secreto para conseguir sus metas. «Entrenar, trabajar y disfrutar de la natación», asegura con firmeza la nadadora, la sensación de una natación balear que ha descubierto a quien apunta a ser una referencia de futuro. Ya lo es en el presente.