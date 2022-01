A sus 50 años de edad (cumplirá 51 en agosto), ya es oficialmente el 'abuelo' del pelotón ciclista profesional. No pierde la ilusión ni las ganas de seguir pedaleando un ilustre corredor que estos días se deja ver por las carreteras de Mallorca, aunque todavía no ha tomado la salida en la Challenge Garden Hotels Luxcom. El italiano Davide Rebellin, que esta temporada defiende el maillot del equipo Work Service Vitalcare Vega italiano, se dejó ver este viernes en la línea de salida del Trofeo Serra de Tramuntana, tercera prueba de la ronda isleña, aunque no participó al recuperarse de unos problemas físicos.

Historia viva y en activo del ciclismo, Rebellin (San Bonifacio, 1971), se convirtió en leyenda al ser el primer corredor en completar en forma de victorias el 'Tríptico de las Ardenas' en un mismo año, ganando en 2004 la Flecha Valona (que también ganó en 2007 y 2009), la Amstel Gold Race y la Lieja-Bastoña-Lieja, además de contar en su palmarés con otras carreras de prestigio como la Clásica de San Sebastián (1997), la París-Niza (2008), la Tirreno-Adriático (2001), el Giro dell'Emilia o el Giro del Veneto, junto a una etapa en el Giro de Italia. Mallorca vuelve a ser parada de un corredor versátil, que en su larga trayectoria, que inició como profesional en 1992, hace justo treinta años, ha militado en escuadras como el GB Maglificio, Polti, Française des Jeux, Liquigas, Gerolsteiner, Androni-Giocattoli o CCC, entre otros, estando entre los cinco mejores del ránking mundial durante varias temporadas. Ahora, rebasado el medio siglo de vida, sigue disfrutando del ciclismo en un equipo Continental UCI como el Sork Service Vitalcare Vega.