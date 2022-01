Es una de las voces más autorizadas dentro del pelotón y Mallorca es un escenario que siempre le ha atraído. Este jueves aterrizó en la Isla para seguir en vivo la Challenge y atendió a para hablar del ambicioso proyecto que tiene entre manos. Joxean Fernández Matxin (Basauri, 1970), mánager general de potente UAE Emirates Team del esloveno Tadej Pogacar y compañía, recuerda que los grandes resultados obtenidos deben suponer una motivación para mirar al futuro. «Ojalá que siempre tengamos en listón alto, eso significará que hemos hecho bien las cosas. Después de ganar dos Tours seguidos, pero más allá, 33 carreras el año anterior y hace dos años, la meta es siempre mejorar», admite.

Y deja claro Matxin que, con el asentamiento del proyecto, «hemos logrado edificar un bloque por encima de las individualidades. Está claro que Tadej (Pogacar) es alguien que eclipsa por sí mismo, con su precocidad y victorias, hace que su presencia haga que siempre se le tenga en cuenta. Pero tenemos a gente como McNulty, Almeida, Ackermann, Marc Soler, un Juan Ayuso que viene pegando fuerte... Hemos intentado equilibrar el equipo para afrontar cada carrera con objetivos diferentes y que todos tengan su espacio», explica el jefe del doble ganador del Tour (2020 y 2021) y mejor corredor del pasado ejercicio.

Pogacar abandera una generación que ha reventado la lógica, con «jóvenes que tienen calidad y nos asustan. Por encima de todo, tienen información, Mucha más de la que antes se tenía. Ahora se equilibran experiencia e información y, además, no tienen miedo», prosigue. Para su pupilo más notable, Matxin no tiene más que elogios. «Lo que es especial de Tadej (Pogacar) es su normalidad, es un tío normal y corriente. No se estresa por el ciclismo, no se agobia... En cada carrera lo intenta hacer lo mejor posible. ¿Qué ocurre? Que lo hace, y en el Tour, que es la prueba más mediática. Su normalidad es lo que le hace excepcional», dice.

Mallorquines

Conoce bien a Enric Mas desde su etapa de formación y la estructura femenina del UAE Team ADQ cuenta con otra mallorquina, Mavi García, al frente. «Enric tiene que intentar divertirse haciendo lo que le gusta, porque sabe hacerlo. No tiene que justificarse ante nadie. Tiene calidad y no tiene que demostrar nada. Estará en el sitio que le corresponde por sus méritos, calidad, cabeza y porque es ambicioso», refiere Matxin. De Mavi destaca «sus condiciones, tiene que ser el faro del equipo. Posee experiencia, sabe cuál es su lugar, con las mejores, y ese conocimiento te ayuda a no tener dudas para afrontar las carreras», sentencia Matxin.