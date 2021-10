Las once clases participantes en la 17ª edición de la regata PalmaVela completaron en la jornada de ayer todas las pruebas previstas en aguas de la bahía de Palma, contando con unas condiciones de viento de entre 12 y 14 nudos de intensidad.

Entre los TP52, el alemán Platoon (3-1), que cuenta entre su tripulación con el campeón olímpico mallorquín Jordi Calafat, fue uno de los grandes protagonistas junto al ruso Bronenosec (1-3), empatando a cuatro puntos en la general, seguidos del estadounidense Quantum Racing (4-4).

Por lo que respecta a la clase ORC 1-2, el Nadir (2-1) de Pedro Vaquer firmó un segundo y un primero, mientras que el Long Echo (1-2) se impuso en la prueba inaugural y fue segundo en la siguiente. A cuatro puntos de los dominadores de la clase, completa el podio provisional el First Sailing checo (4-3).

Igualdad

El equilibrio también estuvo presente en la clase ORC 0. El Aifos 500 de Jaime Toubes y el Leaps & Bounds 2 de Jean Philippe Blanpain se repartieron las dos victorias y ambos sumaron un tercero, mientras el Pelotari Project de Jonsi Seguí firmó dos terceras posiciones.

En ORC 3, el Lady de Nicolás González es el primer líder seguido de todo un campeón de la Copa del Rey Mapfre, el L’Immens-Laplaza Assessors de Carles Rodríguez. Dentro de la competición en Época, el Marigan ha demostrado que conoce muy bien los campos de regatas, terminando con una ventaja de poco más de cuatro minutos sobre el So Fong. Por su parte, el alemán Legolas de Jens Ricke es el primer líder dentro de Espíritu de Tradición.

Ya en ORC A2, el Tres Mares (CN S’Arenal) se coloca como primer líder, mientras que el británico Just the Job, de Scott Beatti, se impuso sobre las once embarcaciones que dan forma a la clase ORC 4-5.

Por lo que respecta a la clase Dragón, el Gunter de Javier Scherk concluyó la primera jornada de la PalmaVela llevándose la última prueba y escalando así a la cima de la general. Y en Flying Fifteen, Patrick Harris (1-3-1) está en cabeza de manera provisional, seguido por James Waugh (2-2-2) y Christian Siegmann (3-1-3). Por último, en J80, el Dr. Chacartegui se coloca como el primer líder provisional de la clase.