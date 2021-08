La 39 edición de la Copa del Rey MAPFRE de vela celebró este martes su segunda jornada, marcada por la falta de viento y que dejó al Teatro Soho Caixabank como gran protagonista al ser el único de toda la flota en tener pleno de victorias.

El viento no entró tan fuerte en la bahía de Palma como en el primer día de competición y los participantes de las nueve clases no pudieron salir a competir hasta bien entrada la tarde, aunque se pudo completar todo el programa previsto.

En la clase IRC 1, el Alegre se mantiene al frente de la clasificación después de sumar su tercer parcial consecutivo. Sin embargo, en la cuarta manga sufrió un incidente con su vela de proa y el Paprec Recyclage se hizo con la victoria para estar a dos puntos del liderato.

El Hatari también continúa como líder en ClubSwan 50. A pesar de no poder ganar ninguna regata, sumó dos terceros puestos que le permiten aprovechar la falta de regularidad en el resto de la flota y aventajar en 12 puntos al Bronenosec.

En ClubSwan 42, el Natalia, defensor del título, ascendió al liderato tras firmar un cuarto y un primero y ponerse dos puntos por delante del Nadir El G Spot supo defender su liderato de ClubSwan 36 con un tercero y un primero que le mantienen a ocho puntos del Farstar.

El buen día del From Now On, con una victoria y un segundo, le hizo auparse al liderato en BMW ORC 1 por delante del Aifos 500, que está a 3, 5 puntos y que en esta ocasión no contó con la presencia de SM el Rey Felipe VI.

En BMW ORC 2, el Teatro Soho Caixabank continúa sumando victorias parciales y es el único equipo que permanece imbatido después de dos jornadas, aunque de momento sólo tiene seis puntos de ventaja sobre el Grand Soleil, que se descolgó un tanto tras un cuarto puesto en la segunda manga. El Laplaza Assessors estuvo impecable con dos triunfos y ya manda en BMW ORC 3 con diez puntos de renta sobre el Medilevel.

Por su parte, la clase Mallorca Sotheby's Women's Cup muestra una interesante batalla entre el Profand (2+8+2), que conservó el liderato del primer día, pero que sólo tiene una mínima ventaja sobre el Dorsia Covirán y el Decoexsa. El Patakín manda también por un punto en la Herbalife Nutrition J70 sobre el Lone 70.