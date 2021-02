La hora de Izan Guevara

El Mundial 2021 será especial para el motociclismo balear. Por segunda vez en la historia, contará con un piloto en cada una de las cilindradas del certamen de velocidad. Consagrado Joan Mir en MotoGP y con kilómetros de experiencia en Moto2 para Augusto Fernández, el relevo llega de la mano de Izan Guevara Bonnín (Palma, 2004).

Tras firmar una progresión meteórica a lo largo de las dos últimas temporadas, en las que se alzó con los títulos de la European Talent Cup y el FIM CEV Repsol de Moto3, el campeonato mundial júnior de la cilindrada que le verá debutar con los mejores el próximo 28 de marzo, en el Gran Premio de Catar, la primera de las dos citas que tendrá lugar en el desértico trazado de Losail. A este trío hay que sumar a Miquel Pons, que junto a Kevin Zannoni formará la dupla del LCR E-Team para la Copa del Mundo FIM Enel MotoE.

Lo hará Izan de la mano de la estructura que capitanea Jorge Martínez ‘Aspar’, un equipo oficial que apuesta por Gas Gas «y que me ha abierto las puertas y dado una oportunidad que sólo puedo agradecerles», explica Guevara, cuya pretemporada se ha concentrado en Mallorca. Muchos meses sin competición, «que se están haciendo eternos», confiesa el joven piloto isleño, que espera «volver pronto a la rutina, porque se está haciendo largo el invierno. Pero lo planteo en positivo, y pienso que, cuanto más esperemos, con más ganar lo cogeremos», añade el portador del número 28 en su carenado, y quien refiere el cambio de moto como «motivante». «La Gas Gas es similar a la KTM, no debe haber cambios», destaca Izan, arropado en todo momento por Nico Terol.

Objetivos

Guevara tiene muy claro que, en su puesta en escena en el Mundial de Moto3, «quiero aprender, estar en los puntos lo antes posible e ir a por todas si se presenta alguna oportunidad. Pero, por encima de todo, sumar kilómetros sobre la moto». Va a conocer Izan circuitos en los que nunca ha rodado, «pues sólo he corrido en España, Portugal y Austria». Y valora que «el primer paso es estar ahí. Ahora, toca dar el máximo, aunque sé que tengo 16 años y pelearé con gente más mayor que yo. Intentaremos ser protagonistas, pese a todo», prosigue el flamante piloto del Aspar Team.

No pasa de largo el hecho de compartir ‘paddock’ y pista con Augusto y Mir, «así los aficionados mallorquines tiene motivos para seguir las tres cilindradas», refiere Izan, de 16 años, quien admite que no esperaba «que todo fuera tan rápido», a la vez que no esconde que, «como todos», su meta es «llegar a MotoGP. Pero el camino es largo y voy pasito a pasito. Pero ilusión no me falta», advierte el 28.