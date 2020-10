Una cita de muchos quilates

El Gran Torneo Ultima Hora de golf ya se divisa en el horizonte en una nueva edición repleta de alicientes y sorpresas. El Golf Maioris Mallorca albergará el sábado 10 de octubre una nueva entrega de un evento que puede presumir de nivel sobre el campo y fuera de él, ya que la organizado ultima todos los detalles para procurarle el mejor envoltorio.

Con una participación ya cerrada por la gran respuesta de los jugadores, el certamen, que se disputa bajo modalidad stableford individual, pretende superar sus registros en cantidad y calidad para brindar a los aficionados una gran experiencia tanto en el apartado de la competición como en el aspecto social, donde la organización cuenta con patrocinadores de primer nivel para aderezar el juego con una atmósfera especial.

El marco del Golf Maioris Mallorca es una garantía de éxito. No en vano se trata de un escenario en el que se celebrarán o se disputarán algunas de las pruebas de referencia del calendario de la Federació Balear de Golf (FBG). Con una interesante mezcla de hoyos de perfil escocés con zonas de típico diseño americano, el recorrido, que presenta unas grandes condiciones, hará las delicias de los participantes de diferentes niveles.

Riu Hotels es el patrocinador principal de una prueba que cuenta con el respaldo de firmas como Dicars y Trablisa. También colaboran Bodegas Macià Batle, Schwaiger, Fet a Sóller, Panaderia Can Paris y Forn ca na Teresa. Su participación contribuirá a que los jugadores no sólo recibirán obsequios sino que dispondrán de todo tipo de atenciones.

Además de los galardones para los primeros clasificados en scratch y en hándicap de primera hasta tercera categoría, se prevén diferentes premios al drive más largo, nearest to the pin y hole in one. Además, habrá sorpresas para amenizar el colofón de una cita ya consolidada en el calendario que invita a los participantes a repetir año tras año.

Los responsables del Gran Torneo Ultima Hora también han previsto todas las medidas de higiene y seguridad a las que obliga la situación sanitaria actual para que todos los inscritos puedan disfrutar sin preocupaciones.