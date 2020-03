Los Mallorca Voltors ven detenida indefinidamente su actividad

La actividad en la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA) se ha visto detenida de manera indefinida por la crisis sanitaria del COVID-19. La propia Federación Española (FEFA) ha informado a los clubes de la suspensión permanente de todas sus competiciones, entre las que está la Serie A y la competición júnior, en la que militan los equipos de los Mallorca Voltors.

El club ha recibido la notificación oficial por parte de la Federación Española y espera noticias para poder reanudar los entrenamientos y la actividad competitiva, que sigue detenida ante el estado de alarma decladado en nuestro país.

«La actividad no se reanudará hasta que llegue la confirmación oficial por parte de los responsables gubernamentales que retomar las competiciones es completamente seguro para la salud de nuestros deportistas, técnicos, directivos, árbitros y aficionados. Desde FEFA lamentamos tener que tomar esta dura decisión, pero la actual situación requiere detener toda la actividad hasta que no haya la certeza que no está en riesgo la salud de todos», refiere el comunicado oficial de la FEFA.