El nacional de vela de sa Ràpita se queda a medias

La única competición oficial a escala nacional prevista en la jornada de ayer en Mallorca no pudo llegar a su fin. El Club Nàutic de sa Ràpita debía acoger este fin de semana el Campeonato de España de windsurf para las clases Techno 293, Techno Plus y RS:X Sub 19, una cita que reunía a 122 regatistas llegados de siete comunidades autónomas (Balears, Catalunya, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y Melilla).

La jornada inaugural del jueves no pudo desarrollarse por falta de viento, y la de ayer tuvo que aplazarse ya con todo preparado para disputar cuatro pruebas con las que cerrar el palmarés y despedir el certamen de manera anticipada ante las circunstancias. La crisis del coronavirus acabó frenando el desarrollo del nacional, ante la necesidad y la petición de algunas delegaciones de abandonar la Isla. Las recomendaciones de la Real Federación Española de Vela (RFEV) y la Federación Balear de Vela (FBV), unidas a las indicaciones realizadas por el Govern y las autoridades sanitarias isleñas y nacionales, llevaron al comité organizador a tomar la determinación de detener la prueba anticipadamente.

La coyuntura adversa afecta también al universo hípico, que fue uno de los últimos en tomar la decisión de frenar súbitamente su agenda. Por un lado, la Federació Balear de Trot, con competencias a escala nacional dentro de esta especialidad, decidió suspender todas las carreras y actividades deportivas hasta el próximo 25 de marzo.

Ese cambio en el calendario llevaría consigo poner en peligro la gran cita del año en el mundo del trote, un Gran Premi Nacional en plena fase de clasificación antes de su disputa en mayo. La carrera de referencia está en el aire a expensas de saber si se podrá reanudar el calendario de competiciones en los plazos previstos.

Igualmente, el Consell de Mallorca cerró ayer los hipódromos de Son Pardo y Manacor, del 14 al 29 de marzo en principio, quedando suspendidos los entrenamientos y programas de competición. Eso sí, se permitirá el acceso para pasear a los ejemplares por la pista pequeña y se insta a los propietarios a aplicar medidas preventivas para evitar cualquier contagio.

Una de las últimas federaciones territoriales en secundar al resto fue la de taekwondo, que ha detenido de manera indefinida y «hasta nueva orden» todas sus actividades deportivas.