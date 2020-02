Lance Armstrong agota todas las plazas para su 'stage' en Mallorca

El ex ciclista estadounidense Lance Armstrong y su compañero George Hincapie han conseguido agotar las doce plazas para su particular tour cicloturista previsto para el próximo mes de septiembre en Mallorca. 'The Move Mallorca 2020' es el nombre de un 'stage' al alcance de unos pocos bolsillos. Por 27.000 euros (30.000 dólares), doce seguidores del ex campeón mundial, desposeído de sus victorias en el Tour de Francia por dopaje, disfrutarán de seis noches y cinco días de viaje, comidas, alojamiento, bicicletas y todo tipo de material deportivo para las excursiones por la Isla.

El propio Armstrong anunció en las redes sociales que se han agotado las plazas para 'The Move Mallorca 2020' y se muestra ansioso por llegar a la Isla para disfutar de una experiencia cuyos ingresos le permitirán hacerse cargo de las múltiples deudas que arrastra tras confesar su dopaje.