Lo que comenzó como una conversación entre amigas amantes del deporte ha resultado ser todo un desafío llamado Reto Mulhacén 2020. María Carmen Soler, Ana Lucía Santiago, Teresa Prior, Anabel Sánchez, Mirian Alí, Mónica Balmaseda, Rosy Fuentes y Lidia Carpio, de las cuales dos tienen discapacidad visual, subirán a la cima más alta de la Península: el Mulhacén, en Sierra Nevada (Granada).

Teresa Prior, una de las participantes, explica que «la altura máxima de una montaña en Mallorca son los 1.445 metros del Puig Major. A todas nos gusta la montaña y para nosotras sería estupendo poder alcanzar la cima de la Península, el pico Mulhacén, de 3.478 metros». Prior asegura que esto «supone un gran reto y pretendemos visibilizar la realidad de las deportistas con discapacidad visual».

Para conseguirlo, esperan conseguir el patrocinio de ‘Ellas son de aquí’ (ellassondeaqui.com), una web que aloja proyectos deportivos femeninos, tanto profesionales como amateurs, que necesitan financiación. Las mujeres explican que necesitan unos 3.000 euros para conseguir superar el reto, que se distribuyen en los vuelos para llegar hasta Sierra Nevada y en equipación deportiva.

María Carmen Soler es presidenta del consejo territorial de la ONCE en Baleares y una de las mujeres que participará en este reto. «Teresa me lo comentó y decidimos participar. A todas nos hace ilusión porque nos gusta el deporte». Si resultan ganadoras se sabrá en octubre, pero ellas no se rinden. «Si no es este año es al siguiente, pero lo haremos seguro».