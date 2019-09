Marc Tur: «He llegado a abofetearme para no retirarme»

El atleta ibicenco Marc Tur, decimonoveno (4:24:38) en los 50 kilometros marcha de los Mundiales de Doha, reveló que durante la prueba tuvo que abofetearse para alejar la tentación de retirarse porque las condiciones eran muy duras.

«Ha sido durísimo, pero por lo menos lo he acabado. Era la esperanza de poder adelantar a los últimos y poderme meter dentro de los semifinalistas, pero se me ha escapado», explicó. Para Tur las condiciones (31 grados y humedad del 72 por ciento) fueron «extremas, durísimas».

«En el kilómetro 30 -señaló- se me ha pasado por la cabeza pararme, pero he seguido. Intentaba hacer de todo, incluso he llegado a abofetearme la cara para alejar la tentación. Es mi primer Mundial y quería terminarlo». Al final, se declara «contento por haber podido terminar esta batalla, porque ha sido eso» y se queda con la parte positiva. «Puedo mejorar, tengo margen de mejora, pero tengo que trabajar muchísimo», reconoció.

Yusuke Suzuki dio a Japón la primera medalla de oro mundial en marcha al ganar los 50 kilómetros en una demostración de fuerza desde el primer kilómetro, mientras el portugués ganó la plata con 43 años y el español Jesús Ángel García Bragado, que fue campeón hace 26 años, terminó octavo a punto de cumplir 50.

Por primera vez en la historia el oro se ganaba con más de 4 horas. El japonés, con tres «paradiñas» por el camino, se impuso con 4:04:20, Vieira llegó en 4:05:59 y el canadiense Evan Dunfee, que cumplía este sábado 29 años, tercero con 4:05:02. Bragado fue octavo con 4:11.28.