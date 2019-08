Enric Mas firma con el Movistar Team hasta 2022

Enric Mas se convierte en la gran apuesta de futuro del Movistar Team. El único equipo español del UCI World Tour se ha hecho con los servicios del joven ciclista mallorquín, de 24 años, al que ha firmado por tres temporadas, por lo que su futuro estará ligado a la estructura telefónica hasta el 31 de diciembre de 2022.

El interés del Movistar Team por Enric Mas, que pondrá fin así a tres campañas en las filas del Deceuninck-Quick Step, con el que dio el salto a la máxima categoría, ya lo anunció Última Hora el pasado 20 de diciembre, y la confirmación oficial del fichaje del 'artanenc' sirve para cerrar uno de los interrogantes más importantes del mercado.

Ⓜ️? Our next chapter begins here: @EnricMasNicolau has signed a 3-year contract with the Movistar Team! #RodamosJuntos



✍️? El futuro está aquí: Enric Mas, uno de los grandes nombres españoles para vueltas por etapas, se une a Movistar Team hasta 2022 → https://t.co/JiZ1dqJ4KE