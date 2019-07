Enric Mas: «Este Tour está siendo una lección para el futuro»

El ciclista mallorquín Enric Mas, que tras dos desfallecimientos en las dos pasadas etapas pirenaicas ha dicho adiós a toda ambición en el Tour de Francia, aseguró que su participación está siendo «una lección para el futuro». El corredor 'artanenc' del Deceuninck-Quick Step indicó que se sintió mal, que están analizando si tiene algún virus, pero se mostró convencido de recuperarse a tiempo para poder ayudar a su compañero Julien Alaphilippe, líder provisional, a ganar la carrera.

«No sabemos si tengo algún virus, esperemos que no, pero no es normal lo que me pasó. Es mi primer Tour, son cosas que pasan en grandes vueltas y se aprende de todo. Esto es una lección para el futuro», comentó.

Mas dijo no sentir «ninguna decepción» porque «llegaba sin presión» a este Tour y tienen a Alaphilippe como líder. «Trataremos de recuperar bien para intentar ganar el Tour. Julien puede ganar. Lleva ventaja, quedan tres días de montaña, si el equipo está bien, yo me recupero bien y puedo ayudarle, creo que se puede ganar», señaló. El balear se mostró «completamente convencido» de recuperar su buen estado de forma y «llegar al nivel» con el que empezó el Tour.

El mánager general del equipo, Patrick Lefevere, sí dijo sentir decepción por la actuación de Mas, aunque no quiso «juzgar» al corredor. «Veníamos aquí con ambiciones con Enric, que había sido segundo de la Vuelta, pero nos hemos dado cuenta de que la Vuelta no es el Tour. Son diferentes recorridos y momentos del año. Ha tenido todos los medios para preparar el Tour, como él quería, pero ha tenido dos días malos», dijo. «Es un corredor joven, no vamos a juzgarle. Estábamos en una situación ideal con él por delante de Bernal. Ahora tenemos un peón menos para jugar», agregó el belga.