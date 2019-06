Kerber-Bencic y Sevastova-Kenin, semifinales en el Mallorca Open

La alemana Angelique Kerber se enfrentará este sábado a la suiza Belinda Bencic y la letona Anastasija Sevastova a la estadounidense Sofía Kenin en las semifinales del Mallorca Open que se disputa en las pistas de hierba del 'Santa Ponça Country Club'.

Kerber, primera cabeza de serie del torneo, venció a la francesa Caroline García, jugadora número 23 de la WTA por 6-3 y 7-6 (5) en una hora y treinta y siete minutos en la pista central, que congregó a numerosos aficionados, muchos de ellos ciudadanos alemanes.

La tenista germana, vigente campeona de Wimbledon, aprovechó la segunda bola de partido que tuvo en el segundo set para derrotar a García, una de las favoritas y que ganó el Mallorca Open en 2016.

