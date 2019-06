El COI descalifica a Shuklin y Benavides será bronce en Londres 2012

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha hecho oficial la descalificación del piragüista lituano Jevgenij Shuklin, que fuera medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la modalidad de C1 200 metros, lo que hace a su vez que el mallorquín Sete Benavides, cuarto en la misma prueba, vaya a ser reclasificado y, con ello, se le conceda la medalla de bronce olímpica que le corresponde tras el resultado adverso del reanálisis de la muestra de Shuklin.

