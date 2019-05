Balears destaca en el nacional de windsurf

El Campeonato de España de la clase Windsurf (RS:X), celebrado desde el pasado 28 de abril en aguas de Blanes, ha finalizado este miércoles con magníficos resultados para el equipo balear y, muy concretamente, para los regatistas del Club Nàutic s'Arenal que han logrado 2 oros y 2 platas.



Así pues, en la clase RS:X 8.5, Andrea Torres se ha hecho con el oro situándose como la campeona de España femenina mientras que Sergi Escandell se ha hecho con la plata. En la Clase Techno 293 masculino el campeón de España en sub 17 ha sido Josep Estrany y el subcampeón Xicu Ferrer. Y para finalizar, en la Clase Techno 293 femenino, la campeona sub 17 ha sido Naiara Fernández de Bobadilla y Zoe Fernandez de Bobadilla la subcampeona de España sub 17.



El campeonato, que empezó con unas condiciones de poco viento para ir aumentando a viento fuerte de 14 nudos con dirección sur-oeste el último día, ha contado con un total de 160 regatistas y más de 26 pruebas disputadas.