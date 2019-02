La gimnasta Katelyn Ohashi repite su '10' perfecto

Lo ha vuelto a hacer y pronto empezará a dejar de ser noticia por la asiduidad. Katelyn Ohashi, la gimnasta que hace pocas fechas maravilló a todo el mundo con un ejercicio de suelo perfecto, ha vuelto a cosechar un '10', el quinto de su carrera, según destaca el equipo de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Llegar a un hito es difícil, completar una gesta satisfactoriamente es complicado, pero lo realmente meritorio es mantenerse. Ser constante en la excelencia; ese es precisamente el gran valor de Katelyn Ohashi. Esta vez la de Seattle deslumbró en su propia casa, ante los suyos, con la misma rutina que hace unas pocas semanas alucinó a todo el mundo por su despliegue de potencia, elegancia y precisión.

In front of a record crowd of 7,228 in her hometown of Seattle, @katelyn_ohashi scored her fifth career perfect 10 on floor. pic.twitter.com/CKZmIpQh3U