Katelyn Ohashi: cuando el '10' en gimnasia no es suficiente

La estudiante de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA) y gimnasta de élite Katelyn Ohashi está en boca de todos después de su rutina de suelo en gimnasia artística que no rozó la perfección sino que la clavó.

Su participación el pasado fin de semana en un certamen de gimnasia dejó boquiabiertos a los expertos de la disciplina y también a aquellos que no tienen ni idea de la misma, pero son capaces de apreciar la plasticidad y la belleza cuando la tienen delante.

Decir Katelyn Ohashi no es decir cualquier cosa. El pasado ciclo obtuvo más de un '10' en sus actuaciones y acabó el año como número uno de los Estados Unidos, una de las potencias mundiales de este deporte, como lo demuestra su palmarés en las principales citas internacionales.

A ???? isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi . ???? pic.twitter.com/pqUzl7AlUA

Después de que su actuación trascendiera en los medios y especialmente en las redes sociales Ohashi se convirtió en un personaje viral, y muy sabiamente UCLA ha explotado el filón con la publicación de algún que otro documento más de la gimnasta, una de las deportistas del momento y una auténtica inspiración para muchos jóvenes que pueden ver en ella un modelo a seguir.

Practice ✅

Class ✅

Become viral sensation (again) ✅



All in a day’s work for @katelyn_ohashi as she gets ready for the Bruins’ next home meet Monday 1/21 at 2pm. pic.twitter.com/uXaSM5U9Dj