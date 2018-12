El presidente de la Federación Balear de Boxeo carga contra Susanna Moll

El presidente de la Federación Balear de Boxeo, Manuel Sánchez, ha hecho pública una carta abierta en la que critica la actitud de la regidora d'Esports del Ajuntament de Palma y presidenta del IME, Susanna Moll, a la hora de impedir la celebración de eventos de este deporte en Ciutat y en las instalaciones tuteladas por la entidad dependiente de Cort. «Leí el otro día en una conversación que mantuviste vía Facebook con una señora, Lola García, en la que dabas a entender que todas las noticias que estaban saliendo en los medios informativos y redes sociales eran, como se dice ahora 'Fake News', que tú nunca habías manifestado estar en contra del boxeo, y jamás habías declarado que lo considerabas un deporte violento», comentaba el mandatario.

«Pues bien, tengo que desmentirte, tú y yo sabemos que lo hiciste y fue en la única reunión que mantuvimos al principio de legislatura, por cierto, reunión que tuve que solicitar yo para conocernos, cosa que no ocurrió con otros presidentes de federaciones a los que llamaste para reunirte y presentarte como regidora de deportes, en dicha reunión, realizaste una serie de comentarios sobre el boxeo que me dejaron bastante perplejo, ya que no es de recibo que en una reunión de cortesía manifiestes que no te gusta el boxeo», añadía el presidente de la territorial de boxeo, que ya ha mostrado en anteriores ocasiones su malestar por las pegas que el IME pone para poder realizar veladas en la capital mallorquina.

Prosigue Sánchez afirmando sobre Moll que «me soltaste perlas como que te resultaba difícil de entender un deporte donde dos personas se dedican a darse golpes, que estabas en contra de que una mujer subiera a un ríng ligera de ropa a pasear un cartel, si te hubieras molestado en conocer algo del boxeo, sabrías que en deporte olímpico está prohibido lo de la chica y lo del cartel».

En la misiva enviada a los medios, espera a Moll que «como bien recordarás, la reunión duró muy poco, después de oír tus opiniones sobre el boxeo, tuviste la desfachatez de decirme que no conocías nada del boxeo excepto que no te gustaba, tras lo cual opté por despedirme y marcharme». «Mientes cuando dices que el IME nos ofreció varios pabellones y que la Federación los rechazó, solo nos ofreciste el pabellón de Son Oliva, pabellón que por cierto no reúne las condiciones mínimas de evacuación y seguridad», continúa la carta.

El escrito del presidente de la Federación Balear de Boxeo le reprocha a Moll que «como bien sabes, te mandé un correo donde te indico que menos el de Son Oliva, aceptábamos cualquier pabellón, pagando lo estipulado, en las fechas que te fueran bien, acatando las condiciones que exigieras, nos estuviste mareando dos meses para al final decirnos que los técnicos no autorizaban la actividad del boxeo en las instalaciones del IME, ¿eso no es discriminar el boxeo?».

En la misma línea, recuerda el episodio vivido por la púgil isleña Alba Ortiz, que no participó de un homenaje realizado por el Ajuntament de Palma a las deportistas de la capital. «Has excluido a la boxeadora Alba Ortiz, en el 2017 y 2018, del programa Deporte y Mujer que has organizado, a pesar del impresionante palmares que tiene tanto a nivel nacional como internacional, alegas que no la has discriminado, que tienes pensado organizar más homenajes y que la invitarás. ¿Cuándo la invitaras? Te recuerdo que en mayo hay elecciones», añade, a la vez que se muestra expectante sobre noticias de MollHas comentado por Facebook, que tienes pensado recibirme después de fiestas, sería un detalle por tu parte que también me lo comunicaras a mí, sabes que si se produce la reunión es por que te la he solicitado un par de veces», prosigue.

En su carta, Manuel Sánchez también apunta al ex acalde de Palma y compañero de partido de Moll, José Hila, a quien también ha señalado en algunas ocasiones, y agradece el apoyo ofrecido por Calvià, cuyo área de Deportes también está en manos del PSOE. «Ya ves, Susana, el mal trato que hemos recibido por parte tuya y de tu compañero José Hila, me ha enseñado que los partidos los hacen las personas y no las siglas, lo que tú nos negado en Palma no los ha dado tu compañero de partido, Marcos Pecos en Calviá, que siempre nos ha tratado como a cualquier otro deporte de su municipio, cosa que le agradecemos públicamente lo mismo que al actual alcalde de Palma Toni Noguera y la Fundación ASIMA, que nos abrieron la posibilidad de poder organizar algunas veladas de boxeo en el antiguo parque de bomberos», explica el presidente de la FBB.