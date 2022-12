El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, aseguró este domingo, tras la final del Mundial de Qatar que ganó Argentina, que tiene cita ahora con Lionel Messi para hablar de su futuro. «No quiero decir nada sobre Leo, tenemos un acuerdo para hablar tras el Mundial», reveló el mandatario catarí del PSG.

Nasser Al Khelaifi se mostró orgulloso del rendimiento de los jugadores de su club, que han conseguido que sea el que más goles ha logrado en la competición, y aseguró que le hubiera gustado «que le dieran una copa a Messi pero también una a Mbappé». «Sin olvidar a Hakimi, que estuvo en la semifinal con Marruecos», indicó.

«Son los máximos goleadores y mejores jugadores del Mundial», señaló Al Khelaifi, consideró que se vivió «la mejor final de un Mundial», un broche dorado a «una organización que ha demostrado que Catar puede hacer bien las cosas». «Estoy triste por Francia, como dirigente de un club francés, triste por Kylian, que ha hecho el partido perfecto», aseguró. «Pero estoy contento por Leo, ha sido la guinda del pastel, lo merece y Kylian tiene muchos años para ganar otro Mundial», agregó.

Más contundente fue Leo Messi acerca de sus planes con la 'Albiceleste'. «No me retiro de la selección. Quiero continuar jugando para Argentina para honrar el título de campeón del mundo. Es el título que me faltaba y aquí está. Es una locura. Ha habido que esperar mucho», indicó el jugador del PSG tras la victoria contra Francia en la tanda de penaltis.