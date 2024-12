Los pilotos de velocidad han querido trasladar su malestar, además de por la ausencia de instalaciones, por su repercusión en el calendario y la actividad en la modalidad de velocidad, además de en otras como motocross o trial. De hecho, el pasado sábado, aprovechando las actividades paralelas a la Asamblea de la FIM en Palma, se manifestaron ante el Parc de la Mar el pasado sábado para denunciar la falta de un calendario de carreras en Baleares durante los últimos dos años. Los manifestantes expresaron su frustración, señalando que, «pese a la gran afición por esta disciplina en las islas, la ausencia de competiciones ha obligado a los pilotos a entrenar fuera de Mallorca, aumentando sus costos y dificultando su progreso deportivo».

«Ya estamos cansados de esperar. No tenemos carreras, no nos escuchan y sentimos que no se valora nuestra pasión ni nuestro esfuerzo», expresan en su nota. Los manifestantes, en su mayor parte vinculados a la modalidad de velocidad, reclamaron la dimisión del hasta ahora presidente de la Federación Balear de Motociclismo, Rafa Cañellas (que en enero luchará por la reelección ante el aspirante Joan Pau Segura), a quien acusan «de una mala gestión que afecta no sólo a su disciplina, sino también a otras modalidades como el trial y el motocross, cuyos practicantes tampoco están satisfechos con el funcionamiento de la FBM», aseguran.

Pese a la importancia del evento, con todos los campeones del mundo del motociclismo internacional citados en Palma para los FIM Awards, la cuota local del deporte de las dos ruedas quiso hacer patentes sus reivindicaciones, en forma de falta de instalaciones, a lo que se suman sus protestas por la ausencia de un calendario, en este caso en el campo de la velocidad, donde Mallorca puede presumir de campeones mundiales, pero sigue sin un circuito de referencia.