Marc Vich: «Mi sueño es llegar a lo más alto»

«Mi sueño es llegar a competir en lo más alto». Marc Vich (Palma, 9-10-2006), ha emergido en el panorama del motociclismo nacional como la futura promesa de este deporte de las dos ruedas. El mallorquín de 17 años venció el pasado fin en la categoría R3 Yamaha World Cup tras terminar sexto en la segunda carrera del domingo y proclamarse campeón del mundo. Con este triunfo, Vich se aseguró una plaza para la temporada que viene en Supersport300, la tercera categoría de Superbikes.

El joven piloto, entrenado por David Salom, recuerda sus inicios en el mundo del motociclismo tras conseguir su mayor logro. «Siempre me han contado que de pequeño me llamaban la atención las motos y que siempre quería subir. Así me llevaron a una escuela y desde allí», recordó Marc.

A su vez, durante este pasado fin de semana en Aragón, revivió la segunda carrera con mucha tensión. «No queríamos arriesgar y tuvimos un pequeño percance con otro piloto y me fui largo. El grupo se me fue a 4 segundos y me quedé décimo segundo», comentó. Sin embargo, aunque todo hacía indicar que tendría que remontar de manera épica, Vich mostró madurez encima de la moto y consiguió recuperar el terreno perdido sin arriesgar. «Hubiese podido ir a lo loco a por la victoria, pero teniendo en cuenta que siendo octavo era campeón, intentamos mantener la calma y lo conseguimos», analizó.

Marc Vich durante el entrenamiento de este martes en Llucmajor.

Por otro lado, con este título, se ha asegurado una plaza en 300Supersports, un nuevo reto para él, que le llega muy temprano. «Ya corrimos una carrera el año pasado y creo que el resultado no estuvo nada mal. Es un reto que nos emociona mucho», comentó el joven piloto mallorquín, que apunta al futuro con mucha ambición con un objetivo claro, llegar al Mundial de Superbikes, aunque sin cerrar puertas.

«Tengo claro que quiero llegar lo más lejos posible, pero hay que ir paso a paso para poder llegar al objetivo final», expresó. Con David Salom a su lado, Vich ha crecido desde que empezó en el mundo del motociclismo. «Es mi referente y lo será siempre. Quiero estar con él toda mi carrera», afirmó. Ahora mismo tiene claro en quién se fija cuando ve una carrera. «Marc Márquez y Toprak son los que me gustan más», reconoció. Por otro lado, Salom destaca su futuro. «Creo firmemente en él. Puede llegar hasta donde él quiera. Es disciplinado y obediente», comentó.