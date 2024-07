El piloto de MotoGP Álex Márquez (Ducati) celebró la renovación con Gresini por dos años para seguir con un trabajo «que aún no ha terminado», durante una temporada que «está siendo irregular, con altibajos», ya que no se encuentra «tan bien como el año pasado», mientras desea alcanzar con más asiduidad el 'top 5'.

«Está siendo una temporada irregular, con altibajos. No me encuentro tan bien como el año pasado, pero me siento mucho mejor de lo que parece. Vamos evolucionando y estamos cada vez más cerca. La realidad es que todas las fábricas han dado un pasito adelante. Falta poco para hacer el clic que necesitamos para estar en el 'top 5' en lugar del 'top 8'», analizó el piloto en declaraciones a Hawkers.

El de Cervera consiguió en el Gran Premio de Alemania, el pasado fin de semana, acabar tercero, por detrás de su hermano Marc, el mejor resultado y primer podio de la temporada. Sachsenring dio ilusión y alas al catalán, décimo en el Mundial antes del parón veraniego.

Además, Álex Márquez anunció previamente su renovación con Gresini, ampliando su relación por dos años. «Estoy muy feliz. Empezamos hace dos años un trabajo que no ha terminado y nos queda mucho por recorrer juntos», celebró el campeón del mundo de Moto2 en 2019.

«Respecto a mi compañero de equipo, no sé quién será aún pero cuanto más rápido mejor. Esto sube el nivel del equipo y a ti te ayuda a poner un puntito más. El objetivo del equipo es ser lo más competitivos posible y hacer buenos resultados todos juntos», concluyó.