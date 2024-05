El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Ducati) confesó que se siente «muy contento» en el Prima Pramac, aunque reconoció que «el movimiento natural sería pasar al equipo de fábrica», algo que espera lograr «dentro de poco tiempo», al mismo tiempo que se mostró «relajado» con el rendimiento en este inicio de Mundial, porque es «rápido en todos los circuitos».

«Me siento muy bien, me gustaría decir que me habría encantado compartir podio con Marc y Peco en España, tenía confianza en ese punto y me fui al suelo. Lo más importante es que contamos con la velocidad, en todos los circuitos a los que voy me veo fuerte, tengo confianza de que podemos lograrlo también aquí. Me siento rápido en todos los circuitos, así estoy relajado en este sentido y contento», comentó sobre su inicio como líder del Mundial.

El de San Sebastián de los Reyes suma 92 puntos en la clasificación general, 17 por encima del italiano 'Pecco' Bagnaia (75). Y, precisamente, 'Martinaitor' podría ser compañero del vigente campeón en Ducati. «Me siento muy contento donde estoy. Creo que el movimiento natural como familia Ducati, que es donde yo comencé e ido creciendo en el curso de mi carrera en MotoGP, sería pasar al equipo de fábrica», reflexionó.

«Estuve a punto hace dos temporadas, la temporada pasada también muy cerca hasta la última carrera, y mi objetivo es llegar ahí. Espero ser capaz de conseguirlo dentro de poco tiempo y si no, pues ya veremos qué pasa», agregó sobre su futuro.

Finalmente, Martín valoró el nuevo reglamento aprobado esta semana para el 2027, relatando que «resulta más fácil pilotar estas motos nuevas». «Y creo que si nos adentramos en este nuevo prototipo de motos en 2027, nos deparará muy buenas condiciones, muy interesantes. Y aumentará el valor de los pilotos y las peleas serán muy buenas. Pero sin duda, nadie sabe a ciencia cierta qué puede ocurrir de cara a 2027, así que solo cabe esperar», concluyó.