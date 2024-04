El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que «ser quinto» era «lo máximo» a lo que podía aspirar este domingo en la carrera del Gran Premio de China de Fórmula 1, ya que «no» han ido «muy rápidos» este fin de semana, lo que les obligará a investigar qué ha pasado «con el 'setup'».

«Ha sido una carrera un poco loca. En la salida, lo que hemos hecho entre los dos coches en la curva 1-2 nos ha costado dos posiciones, tanto a Charles como a mí. Hemos perdido posición con un Mercedes y un Haas, que nos ha costado mucho en carrera. Luego hemos intentado seguir al Mercedes, lo hemos intentado pasar, ha parado, y paramos nosotros luego. Pusimos la dura muy pronto, y luego he tenido que hacer un stint larguísimo con la dura», señaló en declaraciones a DAZN.

Además, explicó que fue consciente de que iba a costarle «llegar hasta el final con la dura». «Aún así hemos conseguido aguantar quintos, así que dadas las circunstancias yo creo que quintos hoy es lo máximo que podíamos hacer», indicó. «No hemos ido muy rápido este fin de semana, cuando calificas sexto y séptimo es que no hay mucho ritmo en el coche. En carrera esperábamos ir mejor. Hay que revisar si hemos hecho todo lo que podíamos hacer con el 'setup', y si no, a trabajar en el coche», apuntó.

Por otra parte, el madrileño analizó la estrategia de neumáticos. «Yo iba a ir a dos paradas, lo que pasa es que ha durado tanto el 'safety car' que nos ha obligado a ir a una. Iba con una rueda muy vieja toda la carrera y por eso me he centrado en llegar al final, en intentar que Russell, con rueda nueva detrás de mí, no me pasara, y lo hemos conseguido», afirmó.

«Hay que tener en cuenta que me he saltado una carrera y que aún así, he estado entre los cinco primeros de todas las carreras. Estamos empezando bien, pero quizás China ha sido el circuito más difícil tanto para mí como para el Ferrari hasta ahora», concluyó.