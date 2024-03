El tailandés Alex Albon competirá el resto del fin de semana --Libres 3, calificación y carrera-- del Gran Premio de Australia, tercera prueba del Mundial en el trazado de Albert Park, con el chasis de su compañero, el estadounidense Logan Sargeant, después del fuerte accidente en la primera sesión que dejó inservible su coche, según un comunicado.

«Debido al hecho de que un tercer chasis no está disponible, el equipo puede confirmar que ha tomado la decisión de que Alex compita durante el resto del fin de semana en el chasis que Logan Sargeant pilotó en FP1 y FP2», anunció el equipo.

Albon perdió el control de su monoplaza a la salida de la curva 6 de Albert Park y chocó contra el muro, sufriendo «importantes daños» que dejaron el coche inservible. Aunque no fue tan aparatoso, el incidente sí es importante para el devenir de Williams en el Gran Premio, ya que viajaron sin un tercer chasis.

«Estamos muy decepcionados por los daños sufridos, que nos obligan a retirarlo del fin de semana. Es inaceptable en la F1 moderna no tener un chasis de repuesto, pero es un reflejo de lo atrasados que estábamos en invierno e ilustra por qué tenemos que pasar por un cambio significativo con el fin de ponernos en una mejor posición para el futuro», reconoció con contundencia el jefe de equipo, James Vowles.

Desde el equipo reconocieron que esta es una decisión «muy difícil». «Aunque Logan no debería sufrir por un error que no ha cometido, cada carrera cuenta cuando todo está más apretado que nunca, así que hemos tomado la decisión basándonos en nuestro mejor potencial para sumar puntos este fin de semana», explicó.

«Esta decisión no se ha tomado a la ligera, y no podemos agradecer lo suficiente a Logan su elegante aceptación, que demuestra su dedicación al equipo, es un verdadero piloto de equipo. Este será un fin de semana difícil para Williams y no nos volveremos a poner en esta situación», agregó Vowles.

El propio Sargeant confesó que es «el momento más difícil» que recuerda en su carrera. «Y no es nada fácil», lamentó. «Estoy completamente aquí para el equipo y continuaré contribuyendo en todo lo que pueda este fin de semana para maximizar lo que podemos hacer», dijo.

Finalmente, Albon se mostró «honesto», porque «ningún piloto querría ceder su asiento». «Logan es un profesional consumado y un piloto de equipo desde el primer día, y esto no será fácil de aceptar para él. En este punto, sin embargo, no puedo detenerme en la situación y mi único trabajo ahora es maximizar nuestro potencial este fin de semana y trabajar con todo el equipo para asegurarme de que hagamos el mejor trabajo posible», concluyó.