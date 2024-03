El piloto portugués de MotoGP Miguel Oliveira (Aprilia) comentó que en la primera carrera del año en Catar vio al español Marc Márquez (Ducati) «muy bien» sobre la máquina italiana, algo que «esperaba», aunque cree que «se guardó un poco», porque «quería empezar» con un resultado sólido.

«He visto a Marc Márquez muy bien con la Ducati. Se ha visto que en esta carrera (GP de Catar) igual se guardó un poco, creo que quería empezar con un resultado sólido, pero ya me lo esperaba, la verdad, porque al final del día nunca vemos a un piloto reciente con una Ducati que no haya ido rápido», explicó el piloto portugués en declaraciones a Estrella Galicia 0,0 en la previa del GP de Portugal.

Oliveira correrá este fin de semana en su 'casa', donde espera «un mejor resultado». «Sin la penalización que tuve que cumplir el domingo en Catar, creo que el resultado hubiera sido otro, así que me veo con capacidad para hacerlo mejor en Portugal. Es mi circuito preferido, por lo que es más natural rodar rápido en Portimao», apuntó.

El piloto portugués, que se fracturó el húmero la pasada temporada en el trazado luso, confirmó que ya está «recuperado», después de un invierno «bastante largo» para hacerlo. «En Catar he podido comprobar que ya estaba al cien por cien. El pasado año la lesión del hombro me condicionó bastante para poder pilotar libre, lo que también condicionó mi progresión con la moto», añadió.

Oliveira se marca el objetivo de «subir al podio o ganar una carrera» esta temporada, aunque es consciente de que en el equipo hay «gente nueva» y es «muy temprano» para decir qué «efecto tendrá» a lo largo del campeonato. «Me gusta bastante estar en un ambiente donde te piden que digas qué necesitas. Es el único ingrediente que te falta para tenerlo todo», señaló.

Por último, el portugués quiso analizar el comienzo de temporada de Álex Rins. «Sabemos que su moto todavía tiene algunas dificultades y no pueden lograr los resultados que conseguían en el pasado. Igualmente, le he visto bien, competitivo y no muy lejos de su compañero, que creo que será su mayor objetivo», concluyó.