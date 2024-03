El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) comentó este sábado que «no» esperaban en su equipo «tener el sobrecalentamiento de frenos que hemos tenido» durante el Gran Premio de Baréin, primera cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y donde él ocupó la tercera posición.

«Yo tampoco he ido falto de problemas. Sobre todo en las primeras 10 vueltas, no esperábamos tener el sobrecalentamiento de frenos que hemos tenido. El pedal ha empezado a vibrar mucho y hemos empezado a sentir que se iba muy largo en las frenadas. Esa sensación que no es la mejor, mala, y me han pedido en el equipo que salvase frenos, que me quitase en las rectas y cogiese un poco de aire limpio», declaró Sainz a DAZN.

«Mejor posible, pero yo creo que no se le puede pedir más a este inicio. Una carrera muy divertida, donde he adelantado y he tenido buen ritmo. Me lo he pasado bien, que era lo importante. Sobre todo después de la pasada temporada, sufriendo tanto en carrera e ir mirando siempre en los retrovisores. Y llegar aquí a Baréin, una carrera muy dura con los neumáticos, poder ir atacando y poder pasármelo bien», argumentó.

Respecto a ese percance con los frenos, Sainz añadió: «Es algo que en los tests no puedes entender porque nunca te vas a poner en un test a ir detrás de cuatro coches y a sufrir con los frenos». «Pero lo he conseguido manejar bien, he aguantado lo que he podido y, en cuanto he adelantado a los coches y me he puesto en aire limpio, ya ahí sí que no había ningún problema», señaló el piloto madrileño.

«Creo que con el coche de este año hay que seguir pensando en esos pódiums, de momento Max [Verstappen] está un poquito lejos. Hoy con 'Checo' [Pérez] íbamos muy parecidos de ritmo. El problema es que iba esos dos o tres segundos de distancia, que es la peor distancia que hay en un Fórmula 1; ni tienes DRS, pero vas con el aire sucio del coche de delante y vas deslizando más», afirmó al respecto.

«En ningún momento le he podido atacar de verdad, pero ritmo teníamos y eso es lo importante. Ahora iremos a circuitos donde este Ferrari irá mejor que en Baréin y a otros circuitos donde seguramente iremos peor, así que ahora hay que ver cómo se adapta este coche», apostilló Sainz.

«En los últimos años en Yeda, desde que lo asfaltaron, el asfalto ha ido ganando muchísimo 'grip'; ahora es uno de los asfaltos con más 'grip' de la temporada, lo contrario a Baréin, que es uno de los asfaltos peores de la temporada porque está muy viejo ya de 20 años, y luego son curvas rapidísimas», analizó sobre el próximo Gran Premio.

«Ahí es donde, por ejemplo, los McLaren irán muy rápido, Aston Martin también tiene buen coche en curva rápida, Red Bull va muy rápido en curva rápida y nosotros... era nuestro punto débil el año pasado. Si te acuerdas de Catar, era donde peor íbamos, en las curvas rápidas es donde más sufríamos. Así que espero que el coche este año haya mejorado, pero a ver si es lo suficiente como para ser competitivos», respondió finalmente.