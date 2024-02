El doble reto de Sonia Ledesma en Arabia Saudí

Sonia Ledesma regresa este fin de semana a Arabia Saudí y lo hace con la intención de repetir el año que viene en el Dakar de 2025. Tras estrenarse en el raid más duro del planeta hace un año y convertirse en una pionera para el deporte balear, la copiloto mallorquina tomará parte junto a la barcelonesa Laura Díaz de una carrera de cinco días exclusivamente femenina que tiene como trasfondo integrar la mujer saudí en el automovilismo.

Para Sonia Ledesma hay múltiples alicientes ilusionantes en su regreso al desierto, ya que celebra competir junto a una de sus grandes referentes, valora correr de nuevo sobre las dunas pensando en el Dakar y destaca que la carrera contribuye en cierta medida a la apertura de un país en el que apenas hace cinco o seis las mujeres no podían sentarse al volante y conducir.

Imagen de Sonia Ledesma junto a la piloto barcelonesa Laura Díaz.

En España no es partidaria de pruebas sólo para mujeres porque «hemos luchado mucho para poder competir con los hombres», pero considera que es diferente desarrollar una prueba de estas características en un país como Arabia Saudí. «Allí tiene sentido. Tienen una cultura e ideas diferentes y este rally les puede mostrar que pueden hacer algo más. En mi anterior experiencia en el Dakar recuerdo como mujeres en las gasolineras o semáforos me pitaban y me daban las gracias por competir allí. Creo que necesitan ver referentes y se está despertando algo», razona.

La copiloto mallorquina también entiende que exista la perspectiva de que Arabia Saudí recurra al deporte para mejorar su imagen a nivel internacional. «Es normal que haya dos visiones de lo mismo. Desde fuera se ve un blanqueamiento del país a través del deporte, pero yo que he estado allí y a pie de calle lo valoran mucho. Vamos allí a hacer un cambio. De cara a fuera no se ve, no observamos el efecto real en el país, pero yo me di cuenta de que para ellos era importante y sobre todo para las mujeres. Una niña con su padre en el coche me empezó a aplaudir y a gritar cuando vio que era una mujer corriendo el Dakar. Para las niñas y adolescentes creo que es importante que vean una realidad diferente. Creo que les puede hacer cambiar también a los hombres. Creo que hacemos mucho bien y en parte también es mi objetivo, que vean que otra cosa a lo que están acostumbradas», argumenta.

Para Sonia Ledesma también es una gran ilusión participar junto a «una de mis profesoras». «Es una institución», remarca la copiloto mallorquina, que valora competir con «uno de mis referentes». Además, competir con el Toyota Fortuner estos días en una prueba que combina zonas de regularidad y de navegación será un buen banco de pruebas de cara al proyecto del Dakar 2025 al que están dando forma.