El neerlandés Max Verstappen y Red Bull vuelven a partir como favoritos para conquistar los títulos del Mundial de Fórmula 1 de 2024, después del dominio y la superioridad mostrados la temporada pasada, solo vencidos en una ocasión por Carlos Sainz y su Ferrari, escudería que parte de nuevo como gran aspirante a pelear junto a los 'energéticos', papel que también quieren Mercedes y McLaren, mientras que Fernando Alonso y Aston Martin deberán mantener la ilusión para ser un fijo en la zona de privilegio.

Salvo sorpresa, el Mundial de 2024 tendrá un guion muy parecido al del año pasado, con el tricampeón neerlandés imparable, en modo arrollador y sin rival por el título, ni siquiera su compañero, el mexicano Sergio Pérez. Un favoritismo que 'Mad Max' confirmó en el test oficial de pretemporada en Sakhir, liderando la primera jornada y estableciendo el cuarto mejor tiempo del último día, aunque sin montar goma blanda.

Todo hace pensar que el 'Gran Circo' será de nuevo el 'jardín' del neerlandés, dispuesto a seguir alargando y aumentando sus excelentes datos en el Mundial. Verstappen ganó las últimas siete carreras de 2023 y 19 en total, estableciendo un nuevo récord. Y esto es gracias a su fiabilidad como piloto, siempre tachado de estratega y frío, ya que acumula 41 Grandes Premios consecutivos en el 'top 10', con un último abandono por accidente --sin contar averías-- en 2021, hace casi tres años.

El vigente campeón demostró en 2023 que su versión más alocada, que afloró durante las duras batallas con Lewis Hamilton (Mercedes) en 2021 y 2022, es ya minúscula, arropado también por el rendimiento de un Red Bull invencible en 2023 y que, con cambios agresivos, apunta a serlo este año con el nuevo RB20.

Y es que ante la fuerte inspiración del resto de la parrilla en el RB19 campeón, Adrian Newey y su equipo eligieron sorprender arriesgando este 2024 con un diseño más agresivo y novedoso, pero que también funciona y consigue ser muy eficiente aerodinámicamente. Así, de nuevo Red Bull marca el listón para el resto de candidatos, que ya evidenció en el test en Baréin cuál puede ser su sitio.

Con el español Carlos Sainz liderando el segundo día de test y el monegasco Charles Leclerc como el más rápido de la última jornada, Ferrari parece ser el mejor colocado para seguir de cerca la estela de los 'energéticos', con un coche más fácil de manejar, aunque todavía algo lejos. La 'Scuderia' tendrá la complicada tarea de impedir que Red Bull iguale el cuatrienio dorado (2010-2013) con cuatro 'dobletes' (Mundial de pilotos y constructores en un mismo año).

Sin embargo, la principal misión del equipo italiano es recuperar el estatus de escudería competitiva, un trabajo que parece extender con el paso del tiempo, desde que en 2007 Kimi Raikkonen se proclamara campeón del mundo con Ferrari. Por cuarto año consecutivo, será la dupla Leclerc-Sainz la encargada de intentar conquistar el trono, la última para el madrileño, ya que acaba contrato este temporada, puesto que ocupará Hamilton.

El 'Cavallino Rampante' del español fue el único capaz de derribar el muro de superioridad construido por Red Bull en 2023, con el triunfo en el GP de Singapur, la segunda victoria de Sainz en la F1. Ferrari siempre fue a remolque en 2023, aunque acabó con mejores sensaciones, en constante lucha con la fiabilidad y la estrategia, problemas que quieren que se esfumen este año.

Alonso y aston martin, sin suflé y con el podio como ambición

A esto estarán muy atentos desde Mercedes, donde esperan que el W15 sea un arma lo suficientemente consistente y rápido para un Hamilton que vivirá su último año con las 'balas plateadas'. El británico, siete veces campeón del mundo y sin sentirse campeón desde 2020, sumó seis podios en un año que arrancó mal y terminó algo mejor, gracias al cambio de conceptó en el W14.

'The Hammer' tiene mucho más que ganar que perder, como tapado aunque con un mejor inicio en los test que en años anteriores. Volverá a estar ayudado por un George Russell que quiere demostrar que está capacitado para liderar al equipo el año que viene. El joven piloto es el autor de la última victoria de los alemanes, en noviembre de 2022 en el Gran Premio de Sao Paulo.

No será fácil tampoco para Aston Martin y Alonso mantener intacto y caliente el sueño de la victoria número 33 del asturiano, que se resistió en 2023. No obstante, su año fue inmejorable, con un inicio fulgurante --seis podios en las ocho primeras carreras-- que generó unas expectativas que no parecen ser las mismas esta temporada, sin tanto ruido en torno al rendimiento del AMR24.

Luchando hasta el final por la tercera plaza, el bicampeón español cayó al cuarto puesto en el Mundial debido a un final pobre de la escudería verde, a remolque en la carrera de desarrollo. Por ello, el gran reto será la regularidad para ser un candidato serio al podio en Constructores, con el asturiano como un habitual del 'cajón'.

Baréin celebra su vigésimo cumpleaños en el mundial

El trazado de Sakhir, que debutó en el calendario en 2004, sube el telón de la nueva temporada este fin de semana. Sus 5.412 kilómetros de circuito en el desierto, donde se disputarán las 57 vueltas de la carrera este domingo -Pedro de la Rosa mantiene la vuelta rápida (1:31.447)- permitirán la puesta de largo de un Mundial que se antoja apasionante.

Verstappen y Pérez hicieron 'doblete' en 2023, en un circuito en el que Alonso se ha subido al primer cajón en cuatro ocasiones (2005, 2006 y 2023). Aunque Ferrari es la escudería más laureada (7) en el trazado del desierto, es el británico Lewis Hamilton el que ha celebrado más triunfos (5) en Sakhir.

Además, una de las grandes novedades será la celebración de la carrera el sábado --también será así en Arabia Saudí--. Se adelantará para adaptarse al Ramadán, que este año comienza el día 10 de marzo, justo cuando debería celebrarse la prueba en Yeda.

--horarios del gran premio de baréin 2024:

-Jueves 29 de febrero.

Entrenamientos Libres 1 12.30-13.30.

Entrenamientos Libres 2 16.00-17.00.

-Viernes 1 de marzo.

Entrenamientos Libres 3 13.30-14.30.

Calificación 17.00-18.00.

-Sábado 2.

Carrera16.00-18.00.