El ibicenco Toni Vingut se despide del Dakar tras un grave accidente

El piloto ibicenco de quads Toni Vingut (Visit Sant Antoni-Ibiza) se retiró este miércoles del Dakar 2024 tras caer mientras bajaba una duna y fracturarse al menos cinco costillas, el brazo derecho y el coxis.

El ibicenco tuvo que abandonar el rally después de precipitarse al vacío mientras daba al acelerador al pensar que la duna ya había acabado y será operado de urgencia en la localidad de Al Hofuf (Arabia Saudí), donde pasará unos días recuperándose de las lesiones, pese a estar fuera de peligro.

«No iba bien concentrado» durante la jornada, señaló Vingut, y reconoció que se puso nervioso momentos antes: «Teníamos un enlace de 500 km, me he parado un momento y al ir a arrancar no arrancaba por algún fallo eléctrico y ahí me he vuelto loco intentando solucionarlo». «Cuando he arrancado, he llegado tarde a la salida, porque ya habían salido todas las motos. Me han dejado por pelos y al poco de salir, me ha vuelto a fallar. Me he puesto nervioso, he salido mal, no iba bien concentrado y la pista era rápida», subrayó Vingut.

Destacó que al entrar en un tramo de dunas, bajó una y cuando «pensaba que estaba llano», abrió gas y se encontró con una duna más, que además estaba cortada. «Y me he encontrado volando. He caído bien colocado, pero la altura era tan grande que he rebotado y me he caído», apuntó Vingut.

El ibicenc0, que afrontaba su sexto Dakar, subrayó que se había roto «cinco o seis costillas», además del brazo derecho y el coxis, por lo que se pasaría «unos días» en Arabia Saudí antes de poder volver a casa.