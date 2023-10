El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha reconocido este viernes que las dos caídas sufridas en la FP1 y la Practice del Gran Premio de Australia, que se disputa en el circuito de Phillip Island, no le han ayudado a ganar confianza sobre la moto, que es su principal objetivo.

«Hoy he tenido dos errores en la curva 10, sobre todo en el segundo, ¡casi he podido salvarla como en 2019 y 2022! El fin de semana está siendo como esperábamos, necesito recuperar la confianza y las caídas en la curva 10 no han ayudado», reconoció en declaraciones facilitadas por el equipo.

El de Cervera tuvo una primera jornada accidentada en Phillip Island, con una caída en cada sesión. Finalizó el primer libre duodécimo y en la Practice, que da acceso directo a la Q2, se quedó fuera de ella al bajar a la decimosexta plaza final.

«Mañana intentaremos mejorar mi pilotaje para sacar el máximo partido a la moto. Celebrar la carrera principal mañana no cambiará mucho nuestra situación, pero todos los pilotos y el campeonato estaban de acuerdo en que era la mejor decisión», comentó.