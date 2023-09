Marc Márquez: "Honda está reaccionando, veremos si es suficiente"

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) reconoce que lleva habiendo «rumores» sobre su futuro «desde las tres o cuatro últimas carreras», pero reitera que él tiene «muy claras» sus ideas y que mantiene su compromiso «cien por cien» con la marca japonesa, a la que ve «reaccionando», mientras que no esconde que se equivocó al pensar que al inicio del Mundial que podían pelear por el título cuando no estaban «listos».

«Es cierto que ha habido muchos rumores y que este fin de semana se han intensificado, pero viene habiendo rumores desde las tres o cuatro últimas carreras, que si iba a un sitio u otro. Yo tengo muy claro cuáles son mis ideas y me las guardo para mí», expresó Márquez en una entrevista con 'Estrella Galicia'.

El de Cervera insiste en que tiene «claro» cuáles son sus «prioridades en lo deportivo». «Estoy intentando trabajar lo mejor que sé, dar lo máximo en pista para no perder esa motivación, para seguir empujando y lógicamente, con calma y con frialdad, tomar la mejor decisión», subrayó.

Por ello, su «compromiso» con Honda es «al cien por cien» y eso «se vio» el pasado domingo en el Gran Premio de San Marino, «en otras carreras» y que «en el test» de este lunes. «Sigo intentando trabajar al máximo, aportando datos, información, y es cierto que Honda está reaccionando. Veremos si es suficiente y, sobre todo, lo que un piloto valora son los hechos; rendimiento, y en la en pista es lo que nos está faltando», advirtió.

«Se gestiona de manera diferente, lógicamente», admitió, preguntado sobre la dificultad de pasar a ser campeón del mundo a sufrir cada fin de semana. «Primero tienes que aceptar la realidad y esto es muchas veces un ejercicio en el que te tienes que autoconvencer, o, a veces, hacer autocrítica porque, por ejemplo, en la primera mitad de la temporada estaba con la mentalidad de luchar por el título y en realidad no estábamos listos», añadió.

Y por «esa mentalidad» es por la que cree que han venido «caídas, golpes y lesiones». «En el parón del verano, reflexioné, vi lo que había hecho mal y dónde estábamos. Lo que hice mal fue afrontar la temporada pensando en el título y ahora he dado un paso atrás y en estas últimas carreras he tenido menos golpes, menos caídas, menos resultados y despuntas menos, pero con más consistencia, que es lo que se tiene que buscar ahora para consolidar el proyecto y empezar desde una buena base», recalcó.

De todos modos, el ocho veces campeón del mundo deja claro que no está trabajando «menos» ni que haya tirado «la toalla» y que sigue «resistiendo y luchando lo mismo». «Pero como piloto, y después de muchos años en MotoGP, tienes que saber si vas por encima de tus límites o no, si vas fuera de ese control o no, si pasas la línea o no. Es ahí donde intento trabajar de la mejor manera para sacar el máximo en cada situación, pero cuando no se puede, tampoco se pueden hacer malabares y hay que dar un 'pasito' atrás, ya que después de un día malo vendrá otro mejor», puntualizó.

Sobre su paso por Misano, el catalán considera que, «en general», fue un fin de semana «muy bueno» y en el que fueron de «menos a más». «Todos los cambios que fuimos haciendo técnicamente fueron a mejor y me dieron más confianza y eso fue el punto clave para ir mejorando cada día nuestro resultado y hacer una carrera sólida, aceptable», detalló.

«Hacía tiempo que no lográbamos un resultado bueno, pero naturalmente las expectativas estaban puestas en el test del lunes, cuando probamos la moto nueva. No fue como se esperaba y nos costó un 'poquito', de hecho, pero recogimos mucha información. Ahora todo el 'staff' japonés tiene que seguir trabajando para seguir mejorando ese prototipo», agregó Marc Márquez, que sabe que necesitan «tiempo y paciencia» para estar a la altura del resto de la parrilla porque actualmente deben dar «dos o tres pasos para llegar donde están ellos».