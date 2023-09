El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) insistió en que tiene contrato con Honda hasta 2024, por lo que su compromiso con la fábrica japonesa, «el mejor sitio para triunfar en el futuro», es «máximo», aunque repitió que posee «plan A, B y C» para la próxima temporada, una decisión en la que pesará más el «factor mental» y que solo sabe su «círculo más íntimo».

«El factor que más va a pesar es el mental mío. Nada más. Me he guiado por instinto siempre, con decisiones propias, y será una decisión mía mental. Uno tiene que estar tranquilo con lo que escoge para luego triunfar, si no esta convencido, mal vamos. Estoy en el mejor sitio para triunfar en el futuro. Evaluaremos cada situación para estar convencidos antes de empezar», reflexionó el de Cervera en un evento organizado por Estrella Galicia 0,0 en Madrid.

Ante preguntas de los periodistas, Márquez afirmó no estar «decepcionado» después de un test en Misano en el que «esperaba más», con una Honda de 2024 «diferente», pero con el «mismo» rendimiento en pista. «Cualquier ser humano en el mundo, cuando hay situaciones críticas, busca soluciones. Tengo plan A, B y C. Sigo teniendo contrato con Honda, mi compromiso en máximo, esta marca me ha dado mucho», reafirmó.

«Tengo contrato para el año que viene, el compromiso sigue siendo máximo, pero es cierto que siempre se busca lo mejor para el proyecto en todo momento. De momento, el compromiso es este, estamos buscando la mejor solución de cara al futuro para triunfar. El objetivo es triunfar, sea en un año, dos o tres. A día de hoy, mi compromiso sigue cien por cien con Honda», reiteró el poseedor de ocho títulos mundiales.

Márquez explicó que sus tres planes «no tienen orden» de preferencia y confesó que está «tranquilo», ante unos «rumores» que no le «están afectando» deportivamente. «En Misano lo demostré --acabó séptimo en su mejor domingo de carrera--, estoy más centrado que nunca. Tengo el sentimiento de que tampoco hace falta que demuestre nada, pero tengo la obligación, así es mi mentalidad», subrayó.

El español, que negó que una de las opciones para el próximo curso sea la retirada al estar «motivado, con ganas y bien físicamente, disfrutando del motociclismo», apuntó, sin embargo, que la decisión sobre su futuro inmediato tiene que ir «rodada», sin «forzar nada». «No hay mucho tiempo, acabamos en dos meses, pero son cosas que van saliendo solas. Sigo creyendo en el proyecto», confirmó el de Cervera.

«Solo mi círculo más íntimo sabe mis pensamientos. Quizá no hay que anunciar nada, tengo contrato», dijo un Márquez contundente y a la vez enigmático, que no hay comentado nada con su hermano Álex. «No tiene toda la información, es un piloto en activo y tiene sus intereses. Tiene una situación muy buena, no hay que mezclar cosas», manifestó.

Sobre el test de este lunes en Misano, el piloto de Honda confesó que el prototipo para 2024 «no funcionó en la práctica, menos que en la teoría». «Es una moto nueva en la que se tiene que seguir investigando», explicó, sin desvelar cuáles fueron los comentarios a sus ingenieros.

«Tiempo hay, espero que sí, para darle la vuelta. En seis meses da tiempo, la situación ideal sería haber probado ayer y tener un pasito con margen de mejora, pero no fue como esperábamos, tenemos que volver a empezar», agregó un Márquez que admitió que este curso va a los circuitos «sin expectativas».

Sobre las posibles concesiones a las marcas japonesas, muy retrasadas respecto a las europeas, Márquez opinó que «se deben hacer, porque se necesitan los fabricantes nipones». «No puede ser monomarca la categoría. Si dan la facilidad a esos fabricantes que sufren más, la competición será más bonita. Prefiero máxima igualdad entre marcas», valoró.

Finalmente, el piloto español reconoció que mentalmente es una temporada «complicada», en la que ha tenido que «aceptar la realidad» de que Honda no está «para luchar por victorias». «Tenemos que construir un base para crecer. La primera parte cometí el error personal de afrontarlo luchando por un título cuando no se podía, se tradujo en lesiones, caídas, perder ritmo. Ahora buscaré una base y empezar con calma», zanjó.