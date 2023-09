El piloto español de MotoGP Alex Márquez (Ducati) admite que en algunos momentos de su carrera también ha sufrido «la sombra alargada de tener un hermano ocho veces campeón del mundo», pero que poco a poco y con la edad lo ha dejado atrás en su «ilusión de ser campeón del mundo» de la categoría 'reina'

«Cuando te vas haciendo mayor es más fácil ver ese camino, pero también he sufrido esa sombra tan alargada que es tener a un ocho veces campeón del mundo como hermano», señala Alex Márquez en una entrevista en exclusiva a 'DAZN' que se emite este lunes.

El catalán recuerda que «cada día te comparan». «A él le felicitaban y yo igual me había caído. Eso se nota, pero lo he llevado por dentro. Ha habido momentos de decir 'hasta aquí', pero por ser mi modo de vida y por todo lo que me gustan (las motos), tiré hacia delante. Ya cuando te haces mayor y ves de otra manera las cosas es cuando vas haciendo ese camino poco a poco», puntualiza.

Pero esta situación no le ha impedido seguir pensando que «todo es posible» en su carrera. «Tengo la ilusión de ser campeón del mundo de MotoGP, sueño con eso cada día, es por lo que trabajo y me sacrifico. Si no creyese en ello, me quedaría en mi casa y estaría mucho más tranquilo», subraya.

Además, el bicampeón del mundo no esconde que «cuando salen las cosas es muy fácil esforzarse porque todo lo haces con alegría, como dijo una vez mi hermano». «Pero cuando las cosas van mal es jodido, es más difícil madrugar y salir en bici, pero es cuando se ve que uno tiene ganas de darle la vuelta a las situaciones», confiesa.

«A mí me gusta mucho, he pasado por momentos muy difíciles por mi carrera, me han tenido que arrastrar, pero siempre he pasado el límite. Insisto, insisto e insisto, me doy cinco veces contra una pared, pero al final se cae», añade Alex Márquez.

Finalmente, el piloto de Ducati está rayando a buen nivel a lomos de una Desmosedici del Gresini Racing. «Me siento liberado, por muchas razones, no hay una en concreto. Los resultados son importantes, pero hoy estoy en paz conmigo mismo», asegura.