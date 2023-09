El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha sido el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, decimoquinta prueba del calendario y que se disputa en el circuito de Monza, seguido muy de cerca del español Carlos Sainz (Ferrari), que se ha colado entre los dos coches 'energéticos', ya que el mexicano Sergio Pérez completó el 'podio', mientras que Fernando Alonso solo pudo ser sexto.

El piloto madrileño se ha quedado a apenas 46 milésimas del 1:22.657 marcado por el campeón del mundo, en una sesión que permite ver una primera fotografía de lo que se puede esperar del fin de semana. Sin embargo, en estos primeros libres la goma más usada fue el neumático duro, por lo que es una primera aproximación, pero no definitiva.

Así, la primera toma de contacto en Monza tuvo un carácter testimonial y anecdótico, provocado también por la nueva normativa que obliga a un específico reparto de neumáticos en la calificación que condiciona y mucho estos libres. Aston Martin, sin el canadiense Lance Stroll por el novato Felipe Drugovich, sí montó medios, pensando también en esa pugna por la parrilla del domingo.

'Mad Max' marcó el mejor tiempo desde el principio, con todos los monoplazas más centrados en la aerodinámica y las diferentes configuraciones que en el crono. Alonso, con esa goma media, coqueteó con los puestos delanteros, pero solo fue un espejismo.

La pista mejoró con el paso de los minutos, aunque no se notó demasiado en los tiempos, ya que los equipos prefirieron no gastar más de un juego de duros para no verse perjudicados en la 'qualy', incluso probando tandas largas. Fue entonces cuando Sainz se puso segundo, entre los dos Red Bull, a esas 46 milésimas, con su compañeros, el monegasco Charles Leclerc, en el cuarto puesto, a 3 décimas del neerlandés.

De esta forma, Red Bull y Ferrari fueron los más rápidos, algo por delante de Mercedes y McLaren, ya a medio segundo o más. En concreto, el británico George Russell firmó el quinto lugar en la recta final de la sesión, con Lando Norris, séptimo, por detrás de Alonso, y Hamilton, octavo. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) y Alexander Albon (Williams) cerraron el primer 'top 10' en Monza.