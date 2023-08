El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) aceptó un domingo desafortunado y complicado desde el inicio en el Gran Premio de Gran Bretaña, y confesó que, con todo, «el fin de semana no ha sido tan malo», después de una caída en la carrera en Silverstone.

«Nuestra carrera ha sido complicada desde el principio, ya que he perdido el ala derecha por un pequeño contacto en la primera vuelta. Después me he caído en una acción desafortunada con Bastianini, pero ha sido una caída de las que no resta confianza», dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera, que inició la segunda mitad de la temporada con la intención de lograr una base sobre la que recuperar la confianza perdida, se fue al suelo este domingo a seis vueltas del final cuando rodaba undécimo. «Sin el ala estaba perdiendo mucha aceleración, pero cuando ha empezado a llover he podido volver a alcanzar a los pilotos de delante», comentó.

«Aparte de esto, el fin de semana no ha sido tan malo si tenemos en cuenta nuestro planteamiento y lo que podíamos hacer en carrera antes de la caída. Seguimos trabajando, ganando confianza y siguiendo nuestro plan», terminó.