Izan Guevara quiere empezar a sumar puntos en Moto2

El piloto mallorquín Izan Guevara ha comparecido este martes en una rueda de prensa de la Federación Balear de Motociclisme en la que ha comentado que aún no se siente del todo cómodo en la categoría de Moto2, no por la moto en sí, sino porque no termina de entender muy bien el comportamiento de las ruedas. «Lo que más me cuesta son los neumáticos, cuando quedan cinco vueltas para terminar la carrera me voy al suelo y no sé por qué me ocurre», declaraba Izan.

Al acto también han asistido diferentes pilotos mallorquines de distintas categorías, entre ellos Marco Tapia, del FIM JuniorGP de Moto 2, Mateu Crespí, del FIM Trial GP y Pau Deyà, pilota del Campeonato de España de Motocross. Todos ellos estuvieron acompañados por el presidente de la Federación Balear de Motociclisme, Rafa Cañellas. Izan Guevara, piloto del Aspar Team, ha tenido unas semanas de vacaciones para desconectar y las ha aprovechado para avanzar en su puesta a punto para el próximo Gran Premio de Gran Bretaña que se disputa este próximo fin de semana en Silverstone. «Estas vacaciones eran importantes, porque no han sido vacaciones. Llevo las cinco semanas de parón entrenando en el circuito de Llucmajor y tengo muchas ganas de volver», explicaba el piloto mallorquín. Izan viajará este miércoles para preparar los entrenamientos libres de cara al próximo Gran Premio de este fin de semana, en el que ha admitido que ahora «lo importante es estar en los puntos cuanto antes. Creo que puedo entrar en el top 15 porque esta mini preparación ha sido buena de cara al Campeonato». Por lo que respecta a Marco Tapia, en el FIM JuniorGP de Moto2, ha comentado que los objetivos de este año ya los ha cumplido «hice dos cuartos en Portugal, y el objetivo de este año era hacer mínimo un top 5». Por otra parte, Mateu Crespí piloto del FIM Trial GP, está en su segundo año en el Mundial y el «objetivo que me he propuesto es coger puntos, ya que son unos 45 pilotos». Por último, Pau Deyà este año está disputando el Campeonato de España femenino, en el que por el momento solo ha hecho uno y ha terminado sexta. Le faltan cuatro carreras en esta competición y ella tiene una meta muy clara «es estar entre las cinco primeras. Estoy entrenando bastante con el calor para después en manga no cansarme tanto», declaraba la pilota mallorquina de motocross.